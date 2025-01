Il Grande Fratello ci aspetta questa sera con un nuovissimo appuntamento. Conosciamo insieme quelle che sono le anticipazioni del GF per la puntata del 13 gennaio.

Grande Fratello anticipazioni puntata 13 gennaio

Anticipazioni in vista della puntata di questa sera del Grande Fratello. Cosa dobbiamo aspettarci?

Al centro della scena ancora il provvedimento disciplinare della scorsa puntata, che ha scosso e non poco gli animi della Casa. I gieffini si sono divisi e, per questo, sono nate nuove divergenze e non solo. Helena intanto si è detta molto pentita per l’accaduto e tra le lacrime si è confidata con Zeudi, che l’ha confortata. Quindi scopriremo il lato più fragile della concorrente. Ha avuto anche qualche confronto chiarificatore.

Sempre riguardo Helena e Zeudi, sicuramente verrà affrontato il loro rapporto, fatto di alti e bassi, in cui sembra sempre mancare un tassello per completare il quadro. Se da una parte Zeudi sembra molto sicura di sé ed è interessata a Helena, dall’altra lei vuole andarci piano e alcuni suoi atteggiamenti avrebbero suscitato dei dubbi. In Casa però le perplessità sembrano essere su entrambe da parte di alcuni concorrenti. Stasera avranno modo di fare ulteriore chiarezza.

Un altro aspetto che verrà affrontato del loro legame è la figura di Javier. Per quanto sia lui che Helena abbiano parlato solo di amicizia, il loro modo di porsi sembra aver suscitato gelosia in Zeudi. Ma non solo, perché anche Helena non è rimasta indifferente quando ha scoperto che inizialmente l’ex Miss Italia aveva dichiarato la sua curiosità per l’argentino, rendendosi poi conto di provare qualcosa per Helena. Insomma ci sarà parecchio di cui parlare.

Tra le altre dinamiche si parlerà probabilmente dello scontro tra Lorenzo e Mariavittoria, così come tra quest’ultima e Luca e Amanda. Anche Amanda ha avuto di che discutere con Lorenzo. Proprio Amanda è spesso stata messa in dubbio da diversi in Casa.

Il rapporto tra Lorenzo e Shaila invece, secondo le anticipazioni del Grande Fratello, potrebbe essere approfondito a causa di alcune incomprensioni tra loro poi chiarite. Ma staremo a vedere cosa emergerà del loro rapporto.

Potrebbe essere trattato anche l’argomento che coinvolge Chiara, Alfonso, Emanuele e Javier. Pare si sia formato una sorta di quadrilatero tra faccia a faccia e scontri.

Di Zeudi si potrebbe parlare anche per un episodio tirato in ballo da Maxime che coinvolgerebbe Stefania anche. Anche se entrambe le donne si sono spalleggiate a vicenda su questo, trovando fuori luogo le uscite del rugbista.

L’ex Miss Italia dovrebbe affrontare anche il racconto del suo passato e ci saranno parecchie emozioni.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Tra le news di questa ultim’ora sappiamo che nella Casa arriverà Nikita per una sorpresa all’amica Helena. Sicuramente un momento speciale per la modella brasiliana.

Ma non solo, perché ci sarà modo anche di rivedere anche Jessica dopo il suo abbandono. Ci sarà un confronto in particolare con Luca ed Helena, a seguito dei recenti fatti. Non mancheranno ovviamente le reazioni dei concorrenti dopo il suo ritiro dal gioco e le varie polemiche che ne sono scaturite. Si aprirà certamente un dibattito per questo.

Ci sarà spazio poi per il risultato del televoto e nuove nomination.

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

E i sondaggi cosa dicono? Novella2000.it ha lanciato un sondaggio nel corso della settimana, chiedendovi chi volete eliminare dal gioco. Al televoto Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso.

Secondo quanto si apprende dai risultati la più votata è Shaila con il 58%, seguita da Helena al 25%. Si passa poi a Ilaria al 13%. A chiudere Tommaso al 3% e Luca al 2%.

Se così dovesse essere dunque Shaila potrebbe essere certamente a rischio. Ma sarà solo la puntata di stasera a rivelarci il responso ufficiale ed effettivo.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Stasera il Grande Fratello a che ora va in onda? Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello è in onda alle 21:30. Per prima cosa vedremo le anticipazioni del GF e in seguito si entrerà nel vivo con la puntata.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Il Grande Fratello quando va in onda e dove? Ecco qui in elenco tutti i vari appuntamenti:

Lunedì abbiamo la puntata alle ore 21:30 su Canale 5. Capiremo se ci sarà anche il doppio appuntamento al giovedì .

abbiamo la puntata alle ore su Capiremo se ci sarà anche il doppio appuntamento al . Altra cosa importante sono i vari daytime. Su Canale 5 alle 10:55 ; alle 13:40 , così come alle 16:30 . In seguito su Italia 1 gli appuntamenti sono stati trasmessi alle 12:15 , alle 13:00 e alle anche alle 18:15 .

alle ; alle , così come alle . In seguito su gli appuntamenti sono stati trasmessi alle , alle e alle anche alle . Canale 5 ci offre spunti anche da Mattino 5 così come nella puntata di Pomeriggio 5.

ci offre spunti anche da così come nella puntata di La5 è un altro canale che trasmette dalle 13:00 alle 13:30, il GF. Da ricordare poi anche il GF Daily condotto tutti i giorni da Rebecca Staffelli, a partire dalle 19:10 sempre su La5.

Il Grande Fratello va in onda h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e il sito ufficiale del reality.

Conduttore e opinionisti del GF

Per quanto riguarda conduttore e opinionisti del Grande Fratello ricordiamo che a presentare il reality c’è sempre Alfonso Signorini. Nel ruolo di opinioniste vediamo invece Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

L’inviata social del GF è ancora una volta Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF 2024

Ma tutti i concorrenti del Grande Fratello chi sono? Ecco i protagonisti di questa edizione.

Nella lista degli uomini della Casa ci sono nel dettaglio i seguenti protagonisti. Eccoli in ordine alfabetico: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Di seguito vi proponiamo anche la lista delle donne della Casa più spiata d’Italia: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA),Eva Grimaldi, Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi (RITIRATA), Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA MA TORNA IN GIOCO), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.