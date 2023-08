NEWS

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

Grande Fratello Uomini e donne

Gianluca Tornese tra gli esclusi del Grande Fratello?

Il ritorno del Grande Fratello è sempre più vicino. In data 11 settembre prenderà il via la nuova edizione del reality di Canale 5 e scopriremo chi saranno i vip e non a formare il cast. Certo al momento è il solo Alex Schwazer, mentre Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini hanno lasciato intendere che ci saranno.

Gli autori nel corso dei casting per il Grande Fratello pare abbiano dovuto dire numerosi no. Tra conferme e smentite, è spuntato anche il nome di Gianluca Tornese. Secondo le indiscrezioni fornite da Amedeo Venza su Instagram l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e protagonista de La Pupa e il Secchione, risulterebbe tra gli esclusi dal reality.

Voci di corridoio da prendere con le pinze, che sembrano confermare, almeno per ora, la linea attuata e presentata dal Grande Fratello. Pare si voglia puntate, infatti, su personaggi diversi da quelli visti fino a questo momento.

L’indiscrezione su Gianluca Tornese, ex di Uomini e Donne – Storia Instagram di Amedeo Venza

Il gossip che sta circolando in queste ore non ha ancora trovato il commento da parte di Gianluca Tornese. Quest’ultimo infatti si trova attualmente in vacanza in Thailandia, come mostrato dagli ultimi aggiornamenti sui suoi account ufficiali. Al momento quindi l’ex di Uomini e Donne non ha confermato o smentito questo pettegolezzo. Semmai volesse parlarne, però, Novella2000.it è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Non si tratterebbe nemmeno del primo volto di Uomini e Donne accostato al Grande Fratello. Anche altri in questi mesi e settimane pare non siano stati presi in considerazione. Ma c’è qualcuno come Federico Nicotera, per esempio, che ha smentito questa versione dei fatti. Il ragazzo infatti ha fatto sapere di non aver fatto alcun provino per il programma condotto da Alfonso Signorini.

Vedremo quale sarà quindi, semmai volesse parlarne, la posizione di Gianluca Tornese su una sua presunta esclusione dal Grande Fratello.