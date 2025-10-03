Cosa è successo e perché Giulia è stata richiamata

Ci risiamo! Giulia Soponariu è stata nuovamente richiamata dagli autori del Grande Fratello dopo una frase pronunciata a tavola. Cosa avrà combinato stavolta?

Gli autori del Grande Fratello richiamano Giulia

“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre…”. È bastato questo accenno, pronunciato a tavola in modo scherzoso da Giulia Soponariu, per far scattare un nuovo intervento da parte della produzione del Grande Fratello. La modella 19enne, già protagonista di alcune uscite discutibili nei primi giorni nella Casa, è stata richiamata ancora una volta in confessionale.

Ciò si è verificato poco dopo che la concorrente del Grande Fratello ha iniziato a canticchiare il ritornello diventato virale nel 2019, tratto da un discorso dell’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La ragazza stava scherzando con gli altri concorrenti, quando ha pronunciato: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre…”. Non ha fatto in tempo a completare la frase, che Grazia l’ha interrotta prontamente, consigliandole di smettere. Subito dopo, si è sentita una voce provenire dagli autori: “Giulia in confessionale!”

Non è la prima volta che Giulia del Grande Fratello viene richiamata. Nelle prime 24 ore dalla sua entrata, la concorrente aveva già scatenato critiche per l’uso inappropriato del termine “down” in due occasioni. Prima ha commentato una sua foto dicendo che non le piaceva “perché sembra una down”, poi, parlando con Grazia, ha detto: “Scusami, ma sono una down”.

La sua compagna del Grande Fratello (parliamo sempre di Grazia) l’ha subito corretta:

“No tesoro, ricordati cosa ti ho detto, non usare quella parola in quel modo”.

Giulia, consapevole dello scivolone, ha risposto: “Oddio, scusatemi. Sono proprio idiota. Ora mi diranno ‘Giulia vieni in confessionale’. Tanto non so più cosa aspettarmi… perché non penso mai quando parlo?”.

e mi sto pisciando sotto pic.twitter.com/EgZNHNwn66 —(@maiunajoia_) October 2, 2025

A far discutere anche una battuta rivolta a Giulio Carotenuto sugli occhiali da sole e un presunto “certificato falso da napoletano”.

Nonostante tutto, sui social se ne parla e il pubblico è pressoché diviso sulla questione tra chi sostiene che siano ‘uscite’ infelici e chi pensa invece che la concorrente del Grande Fratello sia solo molto giovane e ancora troppo ingenua. Vedremo anche se lunedì Simona Ventura deciderà di parlare di questo in puntata.