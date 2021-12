Grande Fratello Vip 6, i nominati della puntata del 27 dicembre

I nominati del Grande Fratello Vip della puntata del 27 dicembre

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non c’è un attimo di tregua e dopo aver scoperto l’eliminato di oggi, sono giunte, come sempre, anche le nomination. Chi sono i nominati della puntata del 27 dicembre 2021? Scopriamoli insieme.

Partiamo dai preferiti della Casa. I vipponi hanno votato: Katia Ricciarelli, Lucrezia Selassié, Manila Nazzaro e Jessica Selassié. Sonia Bruganelli ha dato l’immunità a Valeria Marini e Giacomo Urtis, mentre Adriana Volpe ha preferito Nathaly Caldonazzo.

A seguire, come di consueto, il conduttore del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha richiamato in stanza led tutti i concorrenti nominabili per le nomination palesi. Vediamo insieme come sono andate e chi ha votato chi:

Miriana ha votato Barù .

. Gianmaria ha scelto Alessandro .

. Sophie ha nominato Barù .

. Manuel ha deciso di votare Eva .

. Carmen ha optato per Federica .

. Davide ha dato il suo voto Eva .

. Federica ha scelto Alessandro .

. Barù ha nominato Miriana .

. Soleil ha puntato su Miriana.

Alessandro ha fatto come nome quello di Eva .

. Eva ha votato per Federica .

. Giucas ha scelto di mandare al televoto Barù.

Conosciuti i primi voti al Grande Fratello Vip 6, in confessionale hanno potuto fare le loro nomination anche i concorrenti immuni. Ecco nell’ordine cosa è accaduto: Manila ha nominato Giucas; Lucrezia ha deciso di votare per Davide. È arrivato poi il turno di Valeria e Giacomo che hanno scelto Alessandro. Successivamente è stato il momento di Katia che ha invece optato per Federica. Nathaly ha deciso di mandare al televoto Davide. Ultima nomination è toccata a Jessica, che ha scelto Alessandro.

Al televoto del Grande Fratello Vip di questa settimana vanno quindi: Alessandro, Barù, Eva e Federica. Chi riuscirà a superare questa difficile nomination e chi, invece, sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia? Non ci resta che attendere la puntata di lunedì prossimo per scoprirlo! Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip e i suoi protagonisti.

