Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha sempre manifestato poca simpatia nei confronti di Antonella Fiordelisi e in più occasioni (compreso lo scontro al GF Vip 7) l’ha attaccata. In queste ore, però, per un altro motivo l’ex gieffina è tornata alla carica contro l’influencer.

Mentre Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria organizzavano la serata del GF Game Night, hanno pensato di coinvolgere Antonella Fiordelisi con qualche sketch, che la stessa ha però rifiutato dando questa motivazione: “No, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone. Non è che adesso faccio la cretina così. non è una cosa che mi piace. Per tutte le cose importanti che ho fatto, non mi va di fare una cosa divertente e ironica su questa cosa“.

Sul web le parole di Antonella sono state riprese dagli utenti che hanno ironizzato su quanto affermato. E non è mancato un intervento da parte di Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo ha fatto una parodia dello spot pubblicitario realizzato in passato dalla Fiordelisi e l’ha riproposto sui suoi social.

In modo convincente e ironico l’ex volto del Grande Fratello, Guendalina Tavassi ha informato il pubblico della vasta gamma di prodotti a disposizione nella linea di shampoo, che dovrebbero acquistare per la cura dei capelli.

Come possiamo vedere dalle immagini sottostanti Guendalina Tavassi si è immedesimata al meglio nella parte. Quasi al termine del video ha voluto arricchire il tutto con un divertente siparietto: “Signora, scusi… che cosa sta facendo? Lei sta ostacolando la mia carriera e io sto pubblicizzando un altro marchio”. Infine ha concluso la finta televendita a modo suo.

Guendalina tavassi tu sei una regina 💘 pic.twitter.com/hoovboJ2qp — Estanca (@ESTANCA2) February 3, 2023

A seguire Guendalina Tavassi ha anche postato il video in cui Antonella Fiordelisi si rifiuta di partecipare allo sketch che i due Edoardo avevano pensato per lei, per poi aggiungere anche la clip dello spot pubblicitario originale.

Sarà curioso capire adesso se Antonella verrà informata di questa imitazione e, se così dovesse essere, come reagirà? La prenderà a ridere oppure replicherà per le rime?