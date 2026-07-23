Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un possible ricovero in ospedale di Gianni Sperti, amatissimo volto di “Uomini e Donne”. Un’indiscrezione che ha subito fatto il giro dei social, alimentando la preoccupazione da parte dei fan dell’opinionista.

Gianni Sperti ricoverato in ospedale?

Come spesso accade quando una notizia viene diffusa su un social, nel giro di pochissimo diventa virale. Nelle ultime ore si è infatti diffusa la voce di un presunto malore per Gianni Sperti, tanto che l’amatissimo opinionista di “Uomini e Donne” sarebbe stato ricoverato in ospedale. La notizia, come detto, si è diffusa rapidamente, con tantissimi messaggi da parte dei fan di Sperti preoccupatissimi per le sue condizioni. C’è chi sostiene che si tratti di un ricovero d’urgenza, chi di condizioni di salute preoccupanti e chi invece, giustamente, invita alla calma in quanto di comunicazioni ufficiali al momento non ce ne sono state, quindi la notizia che Gianni Sperti sia davvero stato ricoverato in ospedale è tutta da verificare.

Ricoverato in ospedale? Cosa sappiamo del possibile malore di Gianni Sperti

Quando una notizia esce sui social senza che ci siano state conferme ufficiali, quella notizia va sempre presa con le pinze in quanto potrebbe anche trattarsi di una fake news. Come appena detto sono circolate voci di un presunto malore per Gianni Sperti e di un conseguente ricovero in ospedale. Conferme ufficiali però, al momento, non ci sono, per questo non sappiamo se le voci che stanno circolando corrispondano alla verità o meno. A far preoccupare i fan dello storico volto di “Uomini e Donne“ è il silenzio social dello stesso Sperti ma, attenzione, anche in questo caso potrebbero esserci altre spiegazioni: l’opinionista potrebbe essere in vacanza, potrebbe semplicemente non aver nulla da postare, o potrebbe anche non essere ancora a conoscenza delle voci sul suo conto che stanno circolando.

Gianni Sperti ricoverato? Nessuna conferma ufficiale

Le voci di un possibile ricovero di Gianni Sperti stanno circolando soprattutto su X, dove l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato una segnalazione precisa, ovvero il fatto che l’opinionista di “Uomini e Donne” sarebbe ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Questa notizia continua a rimbalzare da un profilo social all’altro, senza però essere stata confermata né da persone vicine a Gianni Sperti né da altre fonti autorevoli. Quindi, in assenza di accertamenti e comunicazioni ufficiali, è impossibile stabilire se la notizia sia attendibile o meno. Come detto il silenzio sui social di Sperti ha sicuramente alimentato i dubbi ma ciò non rappresenta una prova del fatto che l’opinionista non stia bene. Restiamo in attesa di ulteriori novità, tra conferme o smentite.