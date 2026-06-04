Entro la fine di giugno 2026 due ex volti del Trono classico di “Uomini e Donne” dovrebbero convolare a nozze. Di chi stiamo parlando? Di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione i quali, dopo 9 anni di amore, sarebbero pronti per il fatidico sì. I dettagli.

Rosa Perrotta si sposa? Il matrimonio con Pietro dopo 9 anni

E dire che lo scorso mese di gennaio si erano rincorse con insistenza voci di una presunta crisi tra i due, invece ecco la clamorosa indiscrezione: i due ex protagonisti del Trono classico di “Uomini e Donne“, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sarebbero prossimi alle nozze. A lanciare lo scoop l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale la coppia avrebbe già pianificato le nozze che dovrebbero celebrarsi entro giugno 2026 quindi, nel giro di poche settimane. Su LolloMagazine si legge che la rivista ha avuto una soffiata direttamente da Caserta, città in cui l’influencer e l’avvocato hanno vissuto prima di traferirsi a Milano. Persone vicine alla coppia avrebbero messo al corrente Pugnaloni dei preparativi in fase avanzata del matrimonio. Al momento, però, nessuno dei due diretti interessati ha confermato la notizia, che resta dunque solo una supposizione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: altro che crisi!

Se l’indiscrezione sulle prossime nozze tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione venisse confermata, andrebbero a scemare tutte le voci di una presunta crisi, circolate nei mesi scorsi. Tali voci erano uscite in particolare dopo che l’avvocato aveva trascorso le vacanze natalizie a Milano, lontano quindi dalla famiglia, con l’influencer che era però intervenuta sui social pubblicando uno scatto ironico abbracciata a Pietro: “Crisi nera, nerissima. Ovvio, no?” La notizia delle possibili nozze andrebbe dunque a spegnere ogni rumors, confermando che in realtà la relazione tra i due ex volti del dating show di Maria De Filippi procede più che a gonfie vele.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: l’amore nato grazie a Maria De Filippi

In attesa di conferme sul possibile matrimonio tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, facciamo un passo indietro, ricostruendo come è nato l’amore tra l’influencer e l’avvocato. Rosa e Pietro si sono conosciuti nel 2017 nello studio di “Uomini e Donne”, con lei tronista e lui corteggiatore. Dopo la scelta, i due non si sono più lasciati. Insieme hanno avuto due figli, Domenico Ethan, nato nel 2019, e Achille Mattia, nato invece nel 2021. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione più volte, negli ultimi anni, hanno dichiarato di avere in progetto il matrimonio, ma fino a ora avevano dato priorità ai figli e agli impegni personali. Ora però qualcosa potrebbe essere cambiato, diventeranno presto marito e moglie?