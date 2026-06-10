Dopo una stagione televisiva lunga e impegnativa, Maria De Filippi si sta godendo un pò di meritato riposo. La conduttrice Mediaset è infatti in vacanza nelle Baleari, precisamente a Ibiza. Con lei qualcuno di molto speciale. Ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi, è tempo di vacanza per la regina della Tv

E’ stata una stagione televisiva come sempre molto impegnativa per colei che viene da sempre definita come la regina della Tv, ovvero Maria De Filippi, tra “Amici, “Uomini e Donne“, “C’è Posta per Te” e tutto ciò di cui si occupa abitualmente nel mondo dello spettacolo. Quindi, una bella vacanza è quello che ci vuole. Il Settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti fotografici che ritraggono proprio la conduttrice in vacanza in Spagna, a Ibiza, nelle isole Baleari. Piscina, sole, relax al fine di recuperare le energie per la prossima stagione televisiva che, sicuramente, sarà super impegnativa. Maria De Filippi non è però sola a Ibiza, con lei c’è una persona molto speciale. Ecco di chi si tratta.

“Solo loro due”, Maria De Filippi in vacanza a Ibiza con una persona speciale

Gli scatti pubblicati dal Settimanale Chi mostrano Maria De Filippi rilassarsi a bordo piscina a Ibiza, tra chiacchiere, sorrisi e momenti di complicità con una persona molto speciale per lei, ovvero suo figlio Gabriele Costanzo. Una vacanza quindi non solo di relax e riposo ma anche all’insegna della famiglia. Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, il legame tra Maria e Gabriele è diventato ancora più stretto. Ecco cosa scrive Chi: “Una vacanza fuori dalla comfort zone. O forse, più semplicemente, dentro una zona protetta: quella di un figlio ormai uomo. Non è più soltanto ‘il figlio di’.”

Maria De Filippi in vacanza a Ibiza col figlio Gabriele: cosa fa nella vita?

Maria De Filippi è in vacanza a Ibiza con suo figlio Gabriele, preso in pre-affido insieme a Maurizio Costanzo quando aveva 10 anni e adottato tre anni dopo. Oggi Gabriele ha 34 anni ed è una persona molto riservata. Lavora per Witty Tv, la piattaforma digitale legata ai programmi prodotti dalla Fascino Pgt, la società televisiva dietro a programmi quali “Temptation Island” e “C’è Posta per Te.” Anche per lui quindi una pausa dopo la lunga stagione televisiva e cosa c’è di meglio di qualche giorno in un posto splendido come le isole Baleari e insieme all’amata mamma. Una vacanza senza clamore, solo loro due, tra relax, piscina e lunghe conversazioni, per un legame solido e indissolubile. Poi ci sarà il tempo per entrambi di pensare al futuro, ai progetti lavorativi per la prossima stagione.