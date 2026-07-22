Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa dell’ultima edizione del Grande Fratello. La loro storia è proseguita anche nella vita reale e insieme hanno appena tagliato un traguardo importantissimo. Ecco quale.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice: l’amore al Grande Fratello

A oggi sono une delle coppie nate all’interno della Casa del Grande Fratello più amate in assoluto. Stiamo parlando di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Lei ex Miss Italia, lui napoletano doc con una spiccata attitudine imprenditoriale, fatto sta che la loro relazione è proseguita anche una volta usciti dalla casa. Tanti i momenti che la coppia ha voluto condividere sui social negli ultimi mesi, tra viaggi e cene romantiche, a testimonianza di come il loro amore, nato sì all’interno di un reality, sia vero e oggi più forte che mai. Proprio nelle ultime ore la coppia ha annunciato il raggiungimento di un grande traguardo.

“Il sogno di una vita”, l’annuncio di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice

Una nuova fase della vita di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sta per iniziare. La coppia infatti ha fatto un grande annuncio, ovvero l’inaugurazione del Foma Garden, il progetto imprenditoriale su cui lavorano da diversi mesi e che, finalmente, vede prendere luce. Il taglio del nastro ha sancito l’apertura a una struttura moderna e raffinata, un vero e proprio spazio polifunzionale. Il Foma Garden, che si trova a Qualiano, in provincia di Napoli, è infatti una struttura pensata per accogliere eventi, momenti di relax e occasioni di convivialità. Su Instagram la coppia ha condiviso il video dell’inaugurazione, accompagnato dalla seguente didascalia: “Sono stati mesi duri, intensi ma ne è valsa la pena perché la soddisfazione di inaugurare ieri il Foma Garden è stata impagabile! Grazie a tutte le persone che sono venute, alle persone che vogliono venire e che verranno vi aspettiamo con le braccia aperte.” Durante l’inaugurazione, visibilmente emozionati, Chiara e Alfonso hanno dichiarato: “Questo è il nostro sogno di vita.”

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Foma Garden, il sogno di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice diventa realtà

Era stato proprio Alfonso D’Apice, qualche tempo fa, a rivelare sui social il suo grande sogno, ovvero quello di avere un locale tutto suo: “Ho sempre avuto questa passione per i locali, che fossero ristorazione o eventi. E ho sempre sognato di averne uno tutto mio, proprio come lo aveva mio padre. Oggi quel sogno sta per diventare realtà. I lavori sono iniziati…Per me è una soddisfazione incredibile, qualcosa che sentivo dentro da tanto tempo e che oggi prende forma davvero.” E ora ecco che il sogno di Alfonso si è avverato, grazie anche all’aiuto della fidanzata Chiara Cainelli. La coppia è quindi pronta per questa nuova grande avventura!