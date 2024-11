Chiara Cainelli sta per varcare la porta rossa del Grande Fratello. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Andiamo a scoprire le informazioni circa la sua età e la sua vita privata e vediamo dove è possibile seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Chiara Cainelli

Chiara Cainelli età e biografia

Il nome di Chiara Cainelli non è nuovo nel mondo dello spettacolo. Ma cosa sappiamo sulla sua biografia? La giovane influencer è nata a Trento il 1 aprile 1999 e la sua età è dunque di 25 anni.

Attualmente non conosciamo le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che il padre di Chiara ha origini tedesche mentre la madre è boliviana. La Cainelli ha anche un fratello gemello di nome Stefano.

Vita privata

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata di Chiara Cainelli?

Attualmente non sappiamo se l’influencer abbia un fidanzato.

In passato tuttavia ha avuto una relazione con Fabrizio Guastamacchia, consigliere comunale di Trento e grande amico di Ignazio Moser.

Chiara non ha figli.

Dove seguire Chiara Cainelli: Instagram e social

Il pubblico di Canale 5 senza dubbio è curioso di scoprire dove poter seguire Chiara Cainelli sui social.

La nuova concorrente del Grande Fratello ha un profilo Instagram attivo, che vanta quasi 19mila follower.

Sulla sua pagina Chiara condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Carriera

Come vi abbiamo già annunciato, il nome di Chiara Cainelli non è estraneo al mondo dello spettacolo. Andiamo dunque a scoprire cosa sappiamo in merito alla sua carriera.

Miss Trento

Nel 2017 Chiara ha vinto il concorso di bellezza Miss Trento, non riuscendo però ad accedere tra le finaliste di Miss Italia.

Due anni dopo arriva per la Cainelli il debutto televisivo.

Uomini e Donne

Nella stagione 2019/2020, Chiara arriva ufficialmente in tv, quando prende parte a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice.

La Cainelli era infatti tra le pretendenti dell’ex tronista Carlo Pietropoli, tuttavia le cose tra i due non andarono come sperato.

Nel 2024 però per lei arriva una nuova opportunità televisiva.

Chiara Cainelli al Grande Fratello

A novembre 2024 Davide Maggio annuncia in esclusiva l’ingresso di Chiara Cainelli nella casa del Grande Fratello.

Attualmente non è ancora chiaro quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne varcherà la porta rossa, ma con ogni probabilità nei primi giorni di dicembre l’influencer potrebbe ufficialmente entrare a far parte del reality show di Canale 5.

I concorrenti del Grande Fratello

Sapete chi sono i concorrenti del Grande Fratello? Ecco il cast maschile: Alfonso D’Apice, Clayton Norcross (ELIMINATO),Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia(ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Questo invece l’elenco delle donne del GF: Amanda Lecciso, Clarissa Burt(ELIMINATA), Eleonora Cecere(RITIRATA),Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente(RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Chiara Cainelli.

Il percorso di Chiara al Grande Fratello

Il percorso di Chiara Cainelli al Grande Fratello sta per iniziare. Nei primi giorni di dicembre infatti l’influencer potrebbe ufficialmente varcare la porta rossa.

