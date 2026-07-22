Antonella Fiordelisi torna a far discutere sui social con una serie di messaggi che hanno immediatamente catturato l’attenzione dei suoi follower. L’influencer campana, da sempre molto attiva su Instagram e spesso protagonista di dichiarazioni che fanno parlare il web, ha condiviso alcune storie che sembrano contenere una frecciatina piuttosto diretta nei confronti di un suo ex fidanzato. Pur senza fare nomi, le parole pubblicate da Antonella hanno dato il via a numerose ipotesi tra i fan, che da ore cercano di capire a chi siano realmente rivolti i messaggi. Come spesso accade quando si parla della sua vita sentimentale, il dibattito online si è acceso nel giro di pochi minuti.

Antonella Fiordelisi: la rivelazione social che ha acceso la curiosità dei follower

Tutto è iniziato con una storia Instagram in cui Antonella Fiordelisi ha annunciato ai suoi fan l’intenzione di raccontare qualcosa di importante. “Non so se siete pronti alla bomba che sto per lanciare, dove capirete un bel po’ di cose“, ha scritto l’influencer, alimentando immediatamente la curiosità dei suoi seguaci. Poco dopo è arrivato il messaggio che ha dato origine alle speculazioni. Nella storia successiva, Antonella ha fatto riferimento a un ex compagno, accusandolo indirettamente di frequentare una sua amica con l’obiettivo di provocarla.

“Scendi le scale consapevole di essere l’ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispettucci“, ha scritto. A rendere il tutto ancora più enigmatico è stata una seconda frase aggiunta subito dopo: “A papà non era mai piaciuto“. Parole che hanno immediatamente fatto il giro dei social, generando centinaia di commenti e interpretazioni diverse.

Chi è l’ex fidanzato a cui si riferisce Antonella Fiordelisi?

Non avendo fatto alcun nome, Antonella Fiordelisi ha inevitabilmente lasciato spazio alle ipotesi. I follower hanno iniziato a passare in rassegna le sue relazioni più conosciute per cercare di individuare il possibile destinatario della frecciatina. Tra gli ex più noti dell’influencer figurano Francesco Chiofalo, Edoardo Donnamaria, il portiere Guglielmo Vicario e, più recentemente, Giulio Fratini. Proprio quest’ultimo è stato recentemente accostato ad alcune indiscrezioni sentimentali che lo vedrebbero vicino a Elisabetta Gregoraci, sua ex compagna.

Nei mesi scorsi, interrogata sul gossip, la stessa Antonella aveva commentato con ironia la vicenda dichiarando di non essere a conoscenza della situazione. Al momento, però, non esistono elementi concreti che permettano di collegare le sue recenti dichiarazioni a una persona specifica.

Il ricordo romantico che fa pensare a Edoardo Donnamaria

Nelle stesse ore Antonella ha risposto anche ad alcune domande dei follower. Una in particolare riguardava il gesto più romantico ricevuto nel corso della sua vita sentimentale. L’influencer ha raccontato che il ricordo più bello è legato a una canzone scritta e dedicata da una persona speciale. “La cosa più romantica che mi è successa è che mi hanno dedicato e scritto una canzone che poi hanno cantato sui palchi. Sì, quello sì, bei momenti“, ha spiegato.

Molti utenti hanno interpretato queste parole come un riferimento a Edoardo Donnamaria, che durante la loro relazione aveva più volte espresso i propri sentimenti attraverso la musica. Anche in questo caso, però, Antonella non ha confermato alcun nome. Per il momento resta quindi il mistero sul destinatario delle sue storie Instagram, ma una cosa appare certa: le sue parole sono riuscite ancora una volta ad accendere la curiosità del pubblico e ad alimentare il gossip sui social.