Andrea Sanna | 23 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Prima della fine della puntata Ilary Blasi ha bacchettato un po’ i naufraghi per un motivo ben preciso. Scopriamo perché

La bacchettata di Ilary Blasi

Quella condotta ieri sera da Ilary Blasi è stata una sesta puntata particolarmente intensa. A L’Isola dei Famosi è successo davvero di tutto. Paolo Noise è stato costretto al ritiro, Christopher è stato eliminato. Sono arrivati Nikita e Aldo come ospiti e come dimenticare la clamorosa rivelazione di Cristina. Insomma, non ci siamo fatti mancare nulla.

Poco dopo le nomination e scoperto chi andrà al televoto questa settimana, Ilary Blasi si è collegata nuovamente con i concorrenti e ha dovuto bacchettarli un po’. La conduttrice ha fatto riferimento a delle regole che i concorrenti sono tenuti a rispettare, ma in settimana sono venuti meno a tali richieste. E dunque si è sentita in dovere di intervenire:

“Naufraghi allora, prima di salutarvi devo essere un po’ severa con voi. Perché come sapete esistono dei protocolli di sicurezza. Ed è giusto che voi li rispettiate per il vostro bene. Mi raccomando: fatelo! Perché questa settimana molti di voi non l’hanno fatto. Capito Nathaly?”

Chiamata in causa Nathaly Caldonazzo si è attenuta a quanto detto da Ilary Blasi e ha confermato che seguirà quanto le è stato detto. Non sappiamo nel dettaglio cosa sia accaduto, ma la conduttrice è sembrata piuttosto precisa sulla faccenda.

A seguire Ilary Blasi ha anche ricordato ai naufraghi le nuove regole e la nuova isola pronta ad attenderli:

“So anche che avete raccolto le vostre cose. Sapete perché? Questa sera traslocherete su un’altra isola. Buon viaggio, buona Isola. Giocherete tutti contro tutti e le tribù non esistono più”, ha concluso così Ilary Blasi, che ha poi dato la parola ad Alvin.

Dopo aver ricordato gli appuntamenti settimanali con l’Isola, l’inviato ha anche svelato che ad attendere i naufraghi ci sarà Playa Fantasma. Questo è il nome della nuova isola che gli accoglierà.