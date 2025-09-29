Studente, modello e attore, Matteo Jonas Pepe è nella lista dei partecipanti del Grande Fratello. Nella clip di presentazione ha mostrato di avere le idee molto chiare e spera di poterle mettere in pratica anche all’interno della Casa. Conosciamolo meglio tra età, altezza, vita privata, carriera e dove seguirlo sui social e Instagram!

Chi è Jonas Pepe

Nome e cognome: Matteo Jonas Pepe

Data di nascita: 22 agosto 2001

Luogo di nascita: Roma

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Peso: Non ci sono info sul peso

Segno zodiacale: Leone

Professione: studente, modello e attore

Fidanzata: Non sappiamo se è fidanzato

Tatuaggi: Jonas ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @ilfumatteopepe

Jonas Pepe età, altezza e biografia

Facciamo il punto sulla sua biografia. Quanti anni ha e dov’è nato il concorrente del GF? Si chiama Matteo Jonas Pepe, ma preferisce farsi chiamare Jonas. La sua età è di 24 anni ed è nato a Roma il 22 agosto 2001 sotto il segno del Leone.

L’altezza corrisponde a 1 metro e 86 centimetri, il peso non è al momento disponibile.

Sappiamo però, come detto, che è uno studente e nella vita fa anche il modello e sogna di diventare un attore professionista.

Vita privata

In quanto alla vita privata al momento non si conosce granché, se non che è appassionato di arti marziali e filosofia.

Jonas del GF non dovrebbe essere fidanzato. Dai social non traspare nulla che possa lasciarci pensare a una ipotetica relazione. Quindi al momento dovrebbe essere single.

Dove seguire Jonas Pepe del GF: Instagram e social

Instagram è sicuramente il social maggiormente utilizzato da Jonas Pepe, dove pubblica e si racconta. Qui potete sicuramente seguirlo e scoprire tutti gli aggiornamenti che lo riguardano più da vicino.

Ha anche un sito ufficiale.

Carriera

E la carriera? Come detto è uno studente di scienze politiche. In contemporanea studia anche recitazione. È appassionato di filosofia e a quanto pare anche esperto di arti marziali.

Per dei mesi si è trasferito in Cina alla ricerca di fortuna e ha lavorato anche come modello. Cosa che fa anche nel nostro Paese. Ha infatti posato per alcuni brand come Errea, senza dimenticare che è stato uno dei volti della campagna dell’AS Roma per la stagione 2024/2025, ma anche Nomination Gioielli e Guess.

Peraltro ha già recitato in un film, come possiamo leggere qui a seguire….

Domani interrogo

Prima del Grande Fratello, come detto, Jonas Pepe ha avuto la parte nel film Domani interrogo, oltre a essere testimonial nello spot di Enel Energia.

Jonas Pepe al Grande Fratello

Definito da Simona Ventura (conduttrice di questa edizione), “un animo ribelle, sempre alla conquista dell’amore vero”, Jonas Pepe è stato ufficializzato come uno dei partecipanti di questa edizione.

Sicuramente la sua presenza non passerà inosservata nella Casa più spiata d’Italia.

Come ogni anno, anche stavolta Simona Ventura sarà affiancata da degli opinionisti d’eccezione.

I concorrenti del Grande Fratello

Le porte del Grande Fratello sono ufficialmente aperte a nuovi protagonisti e storie da raccontare. Ecco chi sono i concorrenti di questa edizione del reality show di Canale 5:

Anita Mazzotta, Francesca Carrara, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe. (IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Jonas Pepe al Grande Fratello

Ora è tutto vero, per Jonas Pepe inizia l’avventura e percorso nel reality di Canale 5.