L’edizione numero 25 del Grande Fratello vede tra i suoi protagonisti anche Omer Elomari, conosciamo tutto su di lui attraverso queste curiosità che lo riguardano: età, origini, vita privata e Instagram dove seguirlo.

Chi è Omer Elomari

Nome e cognome: Omer Elomari

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Damasco (Siria)

Età: 26 anni

Segno zodiacale: Non sappiamo il segno zodiacale

Professione: dovrebbe essere un modello

Fidanzata/moglie: Non sappiamo se è fidanzato o meno

Tatuaggi: Omer non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @omar.elomari

Omer Elomari età, origini e biografia

Chi è e quanti anni ha Omer del Grande Fratello? Qual è il suo cognome? Si chiama Omer Elomari, è nato a Damasco, in Siria, nel 1999 e la sua età è di 26 anni.

Purtroppo circa la sua biografia, se ne conosciamo le origini, al momento non sappiamo la data di nascita completa, così come il segno zodiacale, tantomeno peso e altezza.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che anche lui ha un passato travagliato e che ha lasciato il suo Paese, la Siria a causa della guerra, voltando pagina in Italia dove vive attualmente.

Sul fronte sentimentale sappiamo che non ha una fidanzata o non è sposato. Nella clip ha rivelato di essere single.

Pare sia amante della moda e dello sport, che pratica mantenendo il suo fisico scolpito.

Dove seguire Omer del GF: Instagram e social

Se intendete seguire Omer Elomari del Grande Fratello potete farlo su Instagram e su Threads, dove condivide spesso contenuti che lo riguardano.

Il profilo è molto curato e sono presenti scatti professionali e reel tratti probabilmente da shooting che lo riguardano da vicino.

Carriera

Non abbiamo informazioni circa la carriera di Omer Elomari, ma dai suoi profili social sembrerebbe essere un modello.

Omer Elomari al Grande Fratello

Ora non ci sono più dubbi. Nella Casa del Grande Fratello, reality condotto da Simona Ventura, a fare il suo ingresso è anche Omer Elomari.

La presentatrice nella clip di presentazione ha parlato di lui in questi termini:

“Al Grande Fratello quest’anno i protagonisti sono persone comuni ma con storie incredibili. Come quella di Omer. La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi, è dovuto scappare dal suo Paese ma non ha mai smesso di lottare. È forte, è carismatico e ha un sorriso speciale. L’Italia è stata la sua rinascita, la Casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita?“.

I concorrenti del Grande Fratello

Siete curiosi di conoscere tutti i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Vi riportiamo tutti i partecipanti qui a seguire:

Anita Mazzotta, Francesca Carrara, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe. (IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Omer Elomari al Grande Fratello

Omer è pronto alla sua nuova esperienza al Grande Fratello dove, insieme ai suoi compagni, avrà certamente modo di raccontarsi e spiegare meglio la sua storia. Cosa ci riserverà il suo percorso? Scopriamolo…