Il 23 e 24 agosto torna un nuovo appuntamento con Innocence: anticipazioni e trama delle puntate di sabato e domenica.

Anticipazioni Innocence 23 agosto 2025

Partiamo dalle anticipazioni di Innocence per la puntata di sabato 23 agosto. Queste ci riportano indietro nel tempo con un drammatico flashback. Irem si reca a casa di Ela per scusarsi per l’aggressione avvenuta in passato, quando le aveva strappato un orecchino, ferendole il lobo sinistro.

Ma la trama di Innocence prende una piega inaspettata quando Ela, fingendo di essere sola, chiama Ilker e gli chiede di raggiungerla.

A quel punto, la tensione sale alle stelle. Irem, fuori di sé per la gelosia, afferra un vaso con l’intento di colpire Ela, ma nel caos finisce per ferire Bahar, la madre della ragazza. Ela, spaventata, esce di casa per accompagnare la madre a farsi medicare, mentre Irem e Harun decidono di andarsene. Sulle scale, però, si imbattono in Ilker. A quel punto, indignata e ferita, Irem si sfila l’anello di fidanzamento e lo getta via, ponendo fine al loro rapporto.

Tornando al presente, la puntata di Innocence ci mostra Ilker al telefono con Ela: le chiede di mentire in tribunale per evitare la custodia cautelare e avere così modo di incontrarla di persona. Ela, seppur titubante, accetta e dichiara al giudice che era stata lei a contattarlo, prendendosi tutta la responsabilità.

Ma le anticipazioni di Innocence ci riservano un altro momento delicato: Irem intercetta una conversazione tra Ilker ed Ela. Comprendendo che il suo ex sta andando da lei, la ragazza entra in crisi. Presa dalla disperazione, si ubriaca e fa abuso di pillole, lasciando intendere un gesto estremo.

Trama Innocence 24 agosto

Le anticipazioni di Innocence per la puntata di domenica 24 agosto cosa ci riservano invece? Ela si è improvvisamente allontanata da casa, scatenando la preoccupazione della sua famiglia. Tutti temono che possa essere insieme a Ilker, questo desta dei sospetti sul loro particolare legame.

Nel frattempo, la trama di Innocence si concentra su Irem, che pubblica un video sconvolgente sui social. Davanti ai suoi follower, annuncia l’intenzione di togliersi la vita, sopraffatta dal dolore per il tradimento subito da Ilker con Ela. Il video diventa virale e getta nello sconforto tutti quelli che la seguono.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni di Innocence, quello di Irem è una messa in scena. Dopo essere stata ricoverata in ospedale, la verità viene a galla. Hale decide di approfittare della risonanza mediatica del video e convince Irem a registrare un secondo messaggio. In questo nuovo contenuto, Irem si scusa pubblicamente e afferma che Ela e Ilker non si sono incontrati quella sera.

Ma la puntata di Innocence ci rivela che le cose non stanno così: Ilker, infatti, si è davvero visto con Ela. Insieme sono tornati sul luogo dove tutto era cominciato e, in quel momento, Ela ha finalmente recuperato i ricordi di quella notte.

Ilker decide di confidare tutto a sua madre, e a quel punto la trama di Innocence prende una piega ancora più drammatica: Hale, temendo conseguenze gravi per il figlio, organizza in segreto la sua fuga verso le Isole Cayman.

Quante puntate e quando va in onda

Se vi state chiedendo quando va in onda Innocence e quante puntate sono previste, possiamo darvi tutte le risposte.

La soap turca viene trasmessa ogni sabato e domenica pomeriggio su Canale 5, intorno alle 17:45.

Eventuali variazioni di orario o programmazione ve le comunicheremo.

Innocence come vedere in TV e streaming

Guardare Innocence in diretta come fare? Potete collegarvi su Canale 5 nei giorni e all’orario indicati.

In alternativa, potete guardare la serie TV anche su Mediaset Infinity, accedendo dal sito ufficiale, dall’app dedicata o direttamente tramite smart TV.

Se vi perdete una puntata, nessun problema. Con l’utilizzo della funzione on demand, è possibile rivedere tutti gli episodi in qualsiasi momento.

Continuate a seguirci per non perdere le prossime anticipazioni su Innocence!