Non solo la puntata del 31 agosto, ma anche l’appuntamento infrasettimanale del 2 settembre. Ecco la trama e le anticipazioni de La notte nel cuore per martedì prossimo.

La notte nel cuore anticipazioni 2 settembre

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la tensione raggiunge livelli altissimi. Melek è convinta di aver ucciso Cihan e, presa dalla disperazione, si avvicina al parapetto di un ponte, decisa a farla finita. Ma proprio mentre pensa al suo bambino, cambia idea. Tuttavia, decisa a pagare per ciò che crede di aver fatto, si presenta in commissariato per costituirsi.

Tahsin, venuto a sapere della situazione, corre da lei. La raggiunge in tempo e riesce a dissuaderla dal confessare. Le parla con calma, ricordandole che ora deve pensare al bambino che porta in grembo. Melek rimane sconvolta: come fa a saperlo? Tahsin, con la sua solita saggezza, le risponde che con gli anni ha imparato a capire le persone semplicemente osservandole. Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che tra i due si instaura un legame profondo, fatto di protezione e fiducia.

Nel frattempo, la trama de La notte nel cuore ci porta a casa Sansalan, dove Cihan è stato trovato a terra da Harika, Bunyamin ed Esat. Immediatamente viene chiamata l’ambulanza e il ragazzo viene operato d’urgenza. Samet accorre in ospedale, mentre Sumru, appena scoperto l’accaduto, corre anche lei… ma viene accolta freddamente.

Nel quartiere, Enise riceva la minaccia da Hikmet e Samet affinché non aiuti più Sumru. Dopo il suo rifiuto, parte della sua casa viene demolita. Zehra ed Enise raccolgono le cose di Sumru e gliele consegnano. La donna, furiosa, maledice il marito e affronta Nihayet con durezza, promettendo di tagliare ogni legame con lei.

Intanto, Melek finisce davvero in carcere. Ma la puntata prende una svolta: Nihayet convince Esat a prendere temporaneamente le redini dell’hotel, mentre Cihan lotta in terapia intensiva. Harika, nel frattempo, è vittima di continui messaggi provocatori da Hikmet, che le manda ripetutamente i risultati del test del DNA.

Anche Sevilay è sotto controllo: Hikmet la rinchiude in casa impedendole di raggiungere Nuh. Le anticipazioni de La notte nel cuore ci riservano dei colpi di scena continui!

Quante puntate ha La notte nel cuore e quando va in onda

Al momento non è stato ancora ufficializzato il numero totale delle puntate di La notte nel cuore in Italia.

La programmazione dipenderà dalle scelte di Mediaset. In Turchia, la prima stagione della serie conta per la precisione 34 episodi.

Se vi state chiedendo invece quando va in onda, le puntate della serie turca vanno in onda ogni domenica in prima serata, verso le 21:30 su Canale 5.

Ma per il 2 e il 9 settembre troveremo in aggiunta l’appuntamento infrasettimanale, oltre ai già noti 31 agosto e 7 settembre. Episodi davvero IMPERDIBILI.

Dove è stata girata La notte nel cuore? Le affascinanti location della serie si trovano in Cappadocia, una delle regioni più suggestive della Turchia. Tra i luoghi Göreme, Ürgüp, Ortahisar e Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere in TV e streaming

Vuoi sapere dove va in onda la soap in TV e in streaming?

La notte nel cuore è disponibile in diretta su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity, tramite app, sito web o smart TV.