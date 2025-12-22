Scopriamo come Mediaset ha deciso di cambiare il palinsesto e la programmazione delle due serie turche

Scelta importante da parte di Mediaset. La rete ha scelto di cambiare il palinsesto di Io Sono Farah e del finale de La Notte nel Cuore. Tutti i dettagli.

Io sono Farah e La notte nel cuore cambiano palinsesto

Un altro cambiamento di palinsesto ha colto di sorpresa i telespettatori appassionati delle serie turche in onda su Mediaset. Le modifiche riguardano Io Sono Farah e La Notte nel Cuore, che vedranno i loro appuntamenti anticipati rispetto a quanto inizialmente programmato.

Contrariamente a quanto indicato venerdì scorso dal promo, i prossimi episodi delle due serie verranno trasmessi lunedì 22 dicembre e martedì 23 dicembre 2025 in prime time. Mentre il finale de La Notte nel Cuore, che inizialmente era previsto per il 30 dicembre, andrà in onda proprio martedì 23 dicembre.

Ma non è finita qui. Io Sono Farah avrà ben tre prime time in soli cinque giorni, per la gioia dei fan della dizi turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek. Oltre agli appuntamenti di lunedì 22 dicembre e martedì 23 dicembre, la serie tornerà anche venerdì 26 dicembre, offrendo così un’ulteriore possibilità ai fan di seguire le avventure della protagonista.

LEGGI ANCHE: David e Victoria Beckham ai ferri corti con il figlio Brooklyn? Cosa sta accadendo

Queste modifiche vanno ad aggiungersi alla flessibilità del palinsesto Mediaset, che, pur essendo in continuo cambiamento, continua a regalare grandi emozioni al pubblico. Questo movimento di programmazione ha come obiettivo quello di ottimizzare la visibilità delle due serie, che stanno riscuotendo successo tra i telespettatori affezionati.

Gli appassionati di Io Sono Farah e La Notte nel Cuore possono segnarsi i nuovi appuntamenti per non perdersi gli ultimi episodi. Le serie, ormai diventate un appuntamento fisso in prima serata, continuano a conquistare il pubblico con storie avvincenti e colpi di scena mozzafiato.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.