I nominati de L’Isola dei Famosi 16

Si è appena conclusa una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16, e anche stasera non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Nel corso della diretta infatti abbiamo assistito a dei nuovi faccia a faccia tra i naufraghi, e non è mancata una nuova eliminazione. A lasciare la Palapa infatti sono stati Lory Del Santo e Marco Cuculo, che sono così sbarcati su Playa Sgamada. Ma non solo. Blind è stato infatti accoppiato a Nick Luciani, dopo la squalifica di Silvano Michetti e i due sono tornati su Playa Accoppiata.

Come se non bastasse si sono formate anche altre due nuove coppie: Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, e Roger Balduino e Estefania Bernal. Non sono mancate per di più le tanto temute nomination.

A risultare i più votati dal gruppo sono stati proprio Ilona e Nicolas, mentre Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, che sono i leader di questa settimana, hanno mandato al televoto Clemente Russo e Floriana Secondi. Questi dunque i nominati della puntata del 7 aprile de L’Isola dei Famosi 16.

Ma chi sarà lunedì a lasciare la Palapa? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.

