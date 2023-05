NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi lascerà stasera L’Isola dei Famosi 2023?

Questa sera su Canale 5 va in onda la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, e ormai il cerchio inizia sempre più a stringersi. Mancano infatti soltanto tre settimane alla finale di questa edizione, che dovrebbe essere prevista per lunedì 19 giugno. I naufraghi nel mentre stanno dando il massimo per arrivare alla fine del loro percorso, tuttavia in questi ultimi giorni potrebbero non mancare degli inaspettati colpi di scena. Stasera nel frattempo ci sarà il verdetto del televoto e un altro concorrente lascerà la Palapa per arrivare sull’isola di Sant’Elena, dove al momento vivono Gian Maria Sainato ed Helena Prestes. In nomination stavolta ci sono ben 5 naufraghi: Corinne Clery, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa. Ma chi sarà a farla franca e chi invece dovrà abbandonare il gruppo?

In attesa di scoprirlo, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare la più votata è stata così Pamela Camassa, con il 34% dei voti. A seguire troviamo Marco Mazzoli, con il 27% dei voti, Nathaly Caldonazzo, con il 15% dei voti, Corinne Clery, con il 13% dei voti, e Luca Vetrone, risultato il meno votato e dunque ipoteticamente a rischio eliminazione con il 12% dei voti.

Precisiamo come sempre che non è detto che sia proprio Luca l’eliminato de L’Isola dei Famosi 2023. Solo questa sera infatti Ilary Blasi chiuderà definitivamente il televoto, tuttavia fino ad allora si potrà ancora votare. Vi ricordiamo anche che il concorrente meno votato non verrà definitivamente eliminato, ma raggiungerà Gian Maria ed Helena sull’isola di Sant’Elena. Solo qui si decideranno le sorti dei naufraghi.

Appuntamento dunque a questa sera, come sempre alle 21.45 su Canale 5.