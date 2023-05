NEWS

Nicolò Figini | 9 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

I nominati dell’8 maggio 2023 a L’Isola dei Famosi

La puntata dell’8 maggio 2023 de L’Isola dei Famosi è stata carica di eventi. L’appuntamento si è aperto con il bollettino medico durante il quale si è scoperto che Fiore si è fatta male a un dito del piede e Simone ha avuto un piccolo malore. In seguito Helena ha avuto uno scontro con i naufraghi. Successivamente Christopher Leoni è stato eliminato ed è dovuto andare sull’isola con Nathaly.

Poco dopo Ilary ha annunciato la divisione delle coppie, ma Alessandro Cecchi Paone si è fortemente ribellato. Dopo un gioco a eliminazione il primo a finire al televoto è stato Gian Maria Antinolfi. Per quanto riguarda le donne, invece, al televoto ci è finita Fiore Argento. A vincere la prova leader sono stati Pamela e Luca per un parimerito.

Cominciano le nomination de L’Isola dei Famosi 2023:

Helena ha nominato Alessandro

Fiore ha nominato Helena

Cristina ha nominato Paolo

Corinne ha nominato Marco Mazzoli

Alessandra ha nominato Marco

Marco ha nominato Helena

Alessandro ha nominato Helena

Lo Cicero ha nominato Marco

Paolo ha nominato Helena

Fabio ha nominato Helena

Gian Maria ha nominato Alessandro

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination a L’Isola dei Famosi 2023, quindi, troviamo Gian Maria, Fiore, Helena, Marco e Paolo (gli ultimi due nominati dai leader). Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.