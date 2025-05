La curiosa domanda di Teresanna in diretta a L’Isola dei Famosi

Stasera in puntata a L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha sorpreso in diretta: “Il Napoli ha vinto lo scudetto?”. Simona Ventura non si è trattenuta e ha fatto uno spoiler enorme!

La domanda di Teresanna Pugliese sullo scudetto del Napoli

Non solo un ritiro inaspettato, ma anche un momento di pura emozione ha travolto Teresanna Pugliese durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Dopo aver ricevuto una sorpresa da suo figlio (un bel disegno) accompagnata da un videomessaggio pieno d’amore, la naufraga ha lasciato tutti spiazzati con una domanda: “Ma il Napoli ha vinto lo scudetto? L’ha vinto?”.

Appena sentiti gli applausi fragorosi del pubblico, Teresanna Pugliese non ha più trattenuto l’entusiasmo. Con gli occhi lucidi e un sorriso incontenibile, ha iniziato a saltellare sul posto, tra gridolini e incredulità. Un’esplosione di felicità che ha travolto anche il pubblico in studio, mentre Veronica Gentili provava — a modo suo — a gestire la situazione.

La conduttrice, colta alla sprovvista, si è rivolta agli autori per capire se potesse o meno confermare la notizia a Teresanna Pugliese. Ma dal dietro le quinte le è stato chiesto di non parlare, nel tentativo di non violare le regole del programma che tengono i naufraghi all’oscuro di ciò che accade fuori.

Peccato però che Simona Ventura, sempre pronta a dire la sua senza filtri, non sia riuscita a trattenersi. In sottofondo si è sentita sussurrare “L’ha vinto”, prima di applaudire e scandire “quattro”, un chiaro riferimento agli scudetti conquistati dalla squadra azzurra. Spoiler enorme per Teresanna Pugliese.

Ma Teresanna che torna indietro per chiedere se il Napoli ha vinto lo scudetto? #Isola pic.twitter.com/grQJhaSTR1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2025

Nonostante i tentativi di Veronica Gentili di smorzare il momento invitando Teresanna a non dare peso agli applausi e alle reazioni del pubblico, la naufraga si è convinta ancora di più della vittoria del suo amato Napoli.

In un contesto isolato, dove ogni notizia dal mondo esterno vale oro, anche un accenno può scatenare un’ondata di emozioni. E in questo caso, per Teresanna Pugliese, è bastato un applauso per sentire il cuore della sua città battere fino all’Honduras.