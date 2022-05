Isola dei Famosi, l’eliminato della puntata del 30 maggio: le percentuali

L’eliminato de L’Isola dei Famosi: le percentuali

Ventunesima puntata particolarmente frizzante questa sera a L’Isola dei Famosi. Al televoto settimanale troviamo ben cinque naufraghi: Estefania, Lory, Marco M, Maria Laura e Nick. Ma chi di loro ha dovuto raggiungere Playa Sgamadissima per un’ultima sfida? A scegliere le sorti dei concorrenti citati è stato il pubblico a casa, che ha così fatto la propria scelta.

Il primo concorrente a salvarsi è stata Maria Laura, seguita da Nick ed Estefania. Sono rimasti a giocarsi un posto Lory e Marco M. Tra loro ad avere la meglio è Lory. A essere eliminato dunque è Marco. Così ha dovuto raggiungere Playa Sgamadissima, dove ha avuto modo di ritrovare Roger Balduino, unico abitante della nuova spiaggia. Per quanto riguarda le percentuali, invece: Nick con il 34%, Maria Laura ha raggiunto il 23%, Estefania ha totalizzato il 16%, Lory ha fatto il 14% e infine il 13% se l’è aggiudicato Marco M. A L’Isola dei Famosi, però, le sorprese non finiscono mai. Questa sera, infatti, c’è stata una seconda eliminazione.

A seguire c’è stata una catena di salvataggio per un primo gruppo, che ha visto l’esclusione di Marco Cucolo. Un secondo, invece, ha dovuto sfidarsi. Ad avere la peggio Maria Laura e Pamela. È stato aperto infatti un televoto flash che ha previsto un altro concorrente eliminato da L’Isola dei Famosi. A sfidarsi sono: Marco Cucolo, Maria Laura e Pamela. Il pubblico anche questa volta ha fatto la propria parte e scelto di eliminare… Pamela! Come in precedenza, ancora una volta le percentuali sono state decisive e piuttosto chiare: Marco Cucolo con il 38%, Maria Laura con il 35% e Pamela con il 17% di voti.

Così Marco M. e Pamela si sono aggiunti a Roger Balduino a Playa Sgamadissima. In quest’isola, però, c’è posto per due sole persone e dunque i telespettatori sono stati chiamati in causa con un ennesimo televoto lampo. A lasciare L’Isola dei Famosi, stavolta definitivamente, è Marco Maccarini. Le percentuali di voto stavolta hanno sancito: Roger ha ottenuto il 49% di voti, Pamela il 26% di preferenze e infine Marco con il 25%. Così Roger e Pamela continueranno la loro avventura.

Che ne pensate di questa eliminazione a L’Isola dei Famosi? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci!

Novella 2000 © riproduzione riservata.