NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Nel corso della diretta di questa sera de L’Isola dei Famosi ci sarà una nuova eliminazione. Ma chi rischia di lasciare il programma? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nuova eliminazione a L’Isola dei Famosi

Mancano poche ore all’arrivo di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Tanti i temi che verranno affrontati nel corso della diretta e non mancherà anche il capitolo Peppe Di Napoli, che solo pochi giorni fa ha deciso di ritirarsi dal reality show. Non sono mancati intanto in questi giorni altri scontri tra i naufraghi, che ormai stanno iniziando ad adattarsi alla dura vita in Honduras. Stasera per di più ci sarà un’altra eliminazione e uno tra Khady Gueye, Alvina Verecondi Scortecci, Maité Yanes e Artur Dainese dovrà definitivamente lasciare il programma, facendo direttamente ritorno in Italia.

LEGGI ANCHE: Provvedimenti, liti e nomination: tutte le anticipazioni della quinta puntata de L’Isola dei Famosi

Mentre attendiamo di capire chi dovrà abbandonare la trasmissione, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione è Maité Yanes, che ottiene il 10% dei voti. A seguire troviamo Khady Gueye con il 20% dei voti. E ancora Alvina Verecondi Scortecci con il 30% dei voti e Artur Dainese, risultato il più amato e il più votato con il 40% dei voti.

Ovviamente vi ricordiamo come sempre che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia proprio Maité la nuova eliminata de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti resterà aperto ancora per diverse ore e per stasera dunque tutto potrebbe cambiare.

Ma chi sarà dunque a dover lasciare il reality show? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la diretta a questa sera, come sempre su Canale 5 alle 21.30.