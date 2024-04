NEWS

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Stasera è prevista una nuova puntata con L’Isola dei Famosi. Cosa succederà dopo la squalifica di Francesco Benigno e il ritiro di Pietro Di Napoli? Ecco tutte le news e le anticipazioni de L’Isola dei Famosi del 22 aprile!

Anticipazioni Isola dei Famosi 22 aprile

Partiamo dunque subito con le anticipazioni de L’Isola dei Famosi. Dopo la scorsa puntata è arrivato un provvedimento disciplinare per Pietro, il quale ha infranto il regolamento. Per lui cibo razionato. Ciò ha provocato diverse critiche nei suoi compagni, che non hanno digerito il fatto che lui abbia rubato del cibo.

E proprio questo ha scatenato delle discussioni anche per quanto riguarda le porzioni del mangiare tra i naufraghi, con Daniele e Pietro compatti contro l’opposizione dei loro compagni. Intanto alcuni naufraghi hanno voluto vederci chiaro su questa vicenda.

A ricevere una punizione, peraltro, non è stato solo Pietro, ma anche Khady. La naufraga de L’Isola dei Famosi, come emerso dalle anticipazioni, ha fatto storcere il naso agli altri partecipanti. Anche Samuel, leader della settimana, ha riservato qualche critica a Khady insieme a Matilde. Il capo del gruppo ha anche discusso con la giovane modella, mentre Maité si è detta delusa per le nomination ricevute. Non sono mancati anche diversi confronti che hanno generato delle liti.

Dall’altra parte, invece, come emerso dalle anticipazioni de L’Isola dei Famosi, Stoppa ha fatto la scoperta dei due nuovi naufraghi, Sonny e Rosanna. Insieme hanno acceso il fuoco e si stanno adoperando alla creazione della zattera per raggiungere gli altri. Non è escuso si parli anche del ritiro di Pietro e di quanto accaduto con Francesco. Si attendono anche aggiornamenti sui due naufraghi ancora in infermeria, Aras ed Edoardo.

Stasera poi, come fornito dalle anticipazioni de L’Isola dei Famosi non mancheranno anche prove e nomination!

(IN AGGIORNAMENTO)

Anticipazioni Isola e le percentuali sondaggi

Ora che conosciamo le anticipazioni de L’Isola dei Famosi, concentriamoci su altro. Novella2000.it in settimana vi ha posto davanti due sondaggi. Il primo riguarda il concorrente preferito della settimana e il secondo la scelta su chi salvare!

Per quanto riguarda il primo risultato, voi lettori avete nuovamente premiato Samuel Peron. Anche per il televoto i sondaggi parlano chiaro. In nomination Alvina, Artur, Khady e Maité.

Secondo i sondaggi il preferito con il 40% dovrebbe essere Artur, seguito da Alvina al 30%. Khady dovrebbe seguire al 20% di voti, mentre fanalino di coda Maité al 10%. Se così fosse dovrebbe essere lei quindi ad andare a rischio eliminazione.

A che ora inizia la puntata de L’Isola

Stasera a che ora inizia L’Isola dei Famosi? La puntata ha come orario di inizio le 21:35 su Canale 5. A seguito delle anticipazioni su L’Isola dei Famosi si entrerà via via nel vivo della puntata.

Quando e dove va in onda

Dove e quando va in onda L’Isola dei Famosi? Il reality di Mediaset viene trasmesso su Canale 5 il lunedì e il giovedì. Ma possiamo seguirlo anche su Mediaset Infinity, come vedremo.

In settimana poi non mancano i daytime ai seguenti orari:

Su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 10:55 e 13:40 ;

dal al alle e ; Altri due appuntamenti su Italia 1 , dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

, dal al alle e alle ; Infine su Mediaset Extra con l’extended edition, tra riassunti e approfondimenti delle giornate dei naufraghi.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

Come detto l’Isola dei Famosi è possibile seguirla non solo su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

La piattaforma dispone di sito e app dove sono presenti sia le puntate in diretta, oppure quelle già andate in onda da rivedere. Sempre attraverso questo mezzo, o mediante il sito ufficiale, si possono recuperare anche tutti gli altri contenuti e i vari daytime.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

Nel 2024 chi conduce l’Isola dei Famosi? A presentare il reality show troviamo Vladimir Luxuria. Tra gli opinionisti, invece, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras è infine Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Chi sono i concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi tra vip e nip? Ecco le donne che hanno deciso di mettersi in gioco nella trasmissione:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Rosanna Lodi e Valentina Vezzali.

Successivamente tra gli uomini vediamo invece: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli (RITIRATO), Pietro Fanelli, Samuel Peron e Sonny Ulumati.

Queste dunque tutte le anticipazioni su L’Isola dei Famosi.