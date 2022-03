Chi è Jovana Djordjevic? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Tutte le informazioni su chi è Jovana Djordjevic, l’età, la biografia, il marito, la vita privata, i figli, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Jovana Djordjevic

Nome e cognome: Jovana Djordjevic (all’anagrafe Jovana Svonja)

Data di nascita: 20 settembre 1991

Luogo di nascita: Serbia

Età: 30 anni

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1,75 m

Peso: 60 kg

Professione: modella

Marito: Filip Djordjevic

Figli: Jovana ha due figli (Noel e Leon)

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @callmelolita

Jovana Djordjevic età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Jovana Djordjevic, famosa per essere la moglie di Filip Djordjevic, quindi vediamo la sua biografia, quanti anni ha e di dov’è. Jovana Djordjevic (all’anagrafe Jovana Svonja) è nata in Serbia il 20 settembre 1991, ha quindi 30 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è di 1,75 m e il suo peso è 60 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo, ma sono spesso piccoli e fini, come ad esempio delle scritte.

Ci sono alcune curiosità che la riguardano come il fatto che parla fluentemente tre lingue: il serbo, l’italiano e l’inglese. Ama molto allenarsi e a tal proposito pratica fitness e pugilto. Passa il suo tempo libero con i figli ed è una grande amante dei viaggi, avvenuti specialmente grazie al suo lavoro.

Vita privata

La notorietà di Jovana Djordjevic è legata alla sua vita privata e sentimentale essendo la moglie dell’ex calciatore del Chievo Filip Djordjevic. Lui è conosciuto anche come Il Cobra ed ha giocato anche nella Lazio e nella Nazionale Serba.

Jovana e Filip si sono conosciuti a Nantes (nel periodo in cui lui giocava nella città) grazie ad un amico in comune. Per un lungo periodo hanno vissuto insieme a Roma. Si sono sposati nel 2014.

Dal matrimonio con Filip, Jovana Djordjevic ha avuto due figli. Il primo si chiama Noel ed è nato nel 2015. Il secondo di chiama Leon ed è nato nel 2017. Lei ha confessato che vorrebbe almeno un altro figlio.

Dove seguire Jovana Djordjevic: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Jovana Djordjevic, possiamo amche seguirla sui social. A tal proposito vi indirizziamo al suo profilo Instagram che vanta quasi 360 mila follower.

Il suo profilo è pieno di foto inerenti il suo lavoro, cioè quello di modella. Ci sono infatti tantissimi shooting fotografici in cui si vede il suo bellissimo fisico.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Jovana Djordjevic, è iniziata quando lei aveva 18 anni. Vinse infatti il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale.

Da qui ha iniziato il suo lavoro di modella e indossatrice che l’ha portata a posare e sfilare per alcune importanti campagne di alta moda. Ha quindi lavorato con tantissimi brand famosi e di prestigio ed è andata in giro per il mondo.

Jovana Djordjevic a L’Isola dei famosi 2022

Dal 21 marzo parte L’Isola dei famosi 2022 che porta i naufraghi di nuovo in Honduras. Qui i vip dovranno dimostrare di cavarsela nella sopravvivenza e anche di convivere in una situazione di disagio con altre persone a loro sconociute. Tra i naufraghi c’è anche Jovana Djordjevic che, prima di partire, ha dichiarato:

“Partecipo perché ho già fatto tutto quello che volevo realizzare nella mia vita e questa è l’unica cosa che mi mancava, voglio vedere quanto sono forte. Sono felice di partire da sola e non ha paura della solitudine, anche se un po’ mi spaventa stare lontana dalla famiglia per tanto tempo, in particolare dai miei figli. Mi porterò un cappello da cowgirl e posso sopravvivere a tutto. Temo che gli altri non sopporteranno il fatto che a volte sono un po’ distante”.

Vediamo quindi gli altri naufraghi…

I concorrenti de L’Isola dei famosi 2022

Per il 2022 L’Isola dei famosi ha fatto qualche cambiamento. Ci sono due gruppi: le coppie e i single. A tal proposito, vediamo chi sono i naufraghi in gara:

Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi che ha in studio come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ritorna come inviato dall’Isola Alvin.

Il percorso di Jovana Djordjevic a L’Isola dei famosi 2022

Il percorso di Jovana Djordjevic come naugrafa de L’Isola dei famosi inzia lunedì 21 marzo 2022 partecipando al reality come single.

