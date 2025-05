Nunzio a L’Isola dei Famosi ha voluto fare un passo avanti verso Camila e ha ammesso di essere interessato a lei. Nonostante i tentativi, il ballerino si è beccato un sonoro due di picche dalla tennista.

Isola, Nunzio si dichiara a Camila

A L’Isola dei Famosi, oltre al caldo tropicale, iniziano ad accendersi anche i primi (tentati) flirt. O almeno, è quello che Nunzio Stancampiano, ex allievo della scuola di Amici, sembra sperare. Il giovane ballerino ha puntato gli occhi su Camila Giorgi, la tennista dal carattere deciso e le idee chiarissime. Peccato che in base a quanto visto l’interesse sia rigorosamente a senso unico.

LEGGI ANCHE: Le previsioni del 20 maggio di Paolo Fox: sentimenti offuscati per la Bilancia, recupero per il Leone

Il siparietto tra i due è andato in scena sulla spiaggia de L’Isola, dove, tra confidenze e battute, Nunzio ha provato a modo suo a farsi avanti. “Sono una ragazza gelosa, non mi piace andare a ballare e non voglio un ragazzo che ci vada. A me piace l’uomo tranquillo, molto tranquillo”, ha spiegato Camila, senza lasciare troppo spazio a ulteriori interpretazioni.

Ma Nunzio, con lo spirito da eterno ottimista (o forse incosciente romantico), ha rilanciato a sua volta: “Quindi io non posso andare a ballare?”. La risposta, secca di Camila ha lasciato di stucco il naufrago de L’Isola facendo così calare il gelo tra loro: “Ma tu non sei il mio fidanzato”.

Non contento, il ballerino ha provato a giocarsi la carta del “calore umano”. Vedendo Camila lamentarsi per l’afa, ha chiesto con un sorrisetto: “Hai caldo perché ti sono vicino?”. Lei però, visibilmente infastidita ha stroncato: “Dai, basta”.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, dopo i due ritiri arrivano nuovi concorrenti

Nel confessionale, Nunzio ha raccontato una versione tutta sua dell’accaduto: “Mi diverto, lei si imbarazza, si tocca i capelli, ride… Quando una donna fa così, qualcosa c’è”. Un’analisi la sua però che non sembra però corrispondere alla realtà dei fatti, vista la visione totalmente differente della sua compagna de L’Isola dei Famosi.

Camila, dal canto suo, ha messo il punto finale alla questione: “È troppo piccolo per me, è l’opposto dei miei gusti. Mi piace l’uomo uomo, che ti protegge e ti dice le cose in faccia. Non uno come lui”.

Insomma flirt bocciato sul nascere… almeno per Camila. Nunzio si metterà l’anima in pace o tenterà ancora di conquistare la naufraga de L’Isola dei Famosi?