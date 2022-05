Isola dei Famosi, chi è andato in nomination nella puntata del 9 maggio

Ecco i concorrenti che sono andati in nomination nella quindicesima puntata del 9 maggio dell'Isola dei Famosi

Le nomination de L’Isola dei Famosi

La quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi ci ha riservato tante sorprese. Ricordiamo che Lory Del Santo ha vinto il televoto settimanale contro Laura Maddaloni, finita a Playa Sgamada. Successivamente è stato aperto un televoto flash che ha sancito l’eliminato. Abbiamo scoperto anche i destino delle ultime arrivate Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. Il pubblico da casa, ancora una volta, è stato fondamentale in questa scelta e ha deciso di tenere in Honduras Maria Laura e Mercedesz, a Playa Sgamada invece Fabrizia. Nessuna eliminazione al momento.

Edoardo e Maria Laura sono stati votati dai due leader, Roger e Guendalina. Loro dovranno poi fare un’altra scelta successivamente e fare un altro nome. Partiamo per ordine.

Come in ogni puntata non mancano, ovviamente le nomination. Ecco le scelte dei naufraghi de L’Isola dei Famosi:

Nicolas ha nominato Lory .

. Lory ha ricambiato il voto a Nicolas .

. Edoardo ha optato per fare il nome di Lory .

. Marco ha votato Nicolas .

. Mercedesz ha mandato in nomination Lory.

E ancora tra le altre nomination dell‘Isola dei Famosi segnaliamo:

Alessandro ha votato per Lory .

. Maria Laura ha fatto il nome di Nick .

. Carmen ha scelto Mercedesz .

. Nick ha deciso di nominare Lory.

Dunque facendo un riepilogo generale, questa settimana al televoto troviamo i seguenti concorrenti: Edoardo, Maria Laura, Marco (scelti da Roger e Guendalina) e Lory (scelta invece dal gruppo). Fino a venerdì, dunque, è aperto un nuovo televoto per scegliere chi eliminare da L’Isola dei Famosi.

