Andrea Sanna | 27 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Simone in crisi a L’Isola

Durante il daytime di ieri de L’Isola dei Famosi tanti gli argomenti affrontati. Tra cui la spartizione del riso da parte dei naufraghi che ha generato un po’ di tensioni. Il tutto capitanato dal leader Andrea Lo Cicero.

Simone Antolini ha fin da subito nutrito qualche perplessità. Il modo in cui Lo Cicero ha deciso di dividere il bottino tra i tre gruppi, non sembra averlo convinto. Questo ha suscitato qualche nervosismo, per poi arrivare finalmente a un accordo.

Dopo questo episodio Simone ha vissuto un momento di sconforto, arrivando a isolarsi dal resto del gruppo. Mentre tutti gli altri consumavano il cibo preparato con gli ingredienti vinti durante la prova, il concorrente de L’Isola dei Famosi è stato in disparte nella sua stuoia: “Simone non lo vuole”, ha detto Alessandra Drusian, facendo riferimento al fatto che il ragazzo abbia rinunciato alla sua porzione. Anche Marco Mazzoli ha fatto presente che di aver notato del malessere in Antolini: “Guarda che non è facile, non hai mai uno spazio per te”.

Poco più tardi Simone è stato colto da una crisi di sfiducia e ha ammesso ad Alessandro Cecchi Paone di sentirsi sopraffatto e incapace di non essere se stesso. Questo l’ha quindi portato a confrontarsi con il suo compagno, spiegando di sentire di vivere questa esperienza a L’Isola dei Famosi non più come coppia ma come singolo. Ha confidato di non percepire la vicinanza del suo fidanzato.

Cecchi Paone ha ascoltato il suo fidanzato in silenzio, spiegandogli di non aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti, bensì di essere sempre se stesso: “Trovatene un altro se io non sono capace. Serve qualcuno che lo sia. Io non sto dicendo di non essere capace, sei tu che hai fatto presente questa cosa e oggi sei un po’ fuori fase. Io sono sempre lo stesso”. Parole queste che hanno portato il naufrago de L’Isola dei Famosi a riflettere.

A seguire in un confessionale Simone ha ammesso di avere avuto un crollo, riconoscendo però che non dipende da Alessandro ma solo da se stesso. Insomma anche questa dinamica di coppia a L’Isola dei Famosi sembra essersi risolta.