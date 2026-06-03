La figlia di Jennifer Lopez ha scelto di cambiare genere e nome. Da Emme Muñiz è diventata Oskar Muñiz.

Negli ultimi giorni l’attenzione dei media si è puntata sulla figlia di Jennifer Lopez, Emme Muñiz, che ha deciso di presentarsi pubblicamente con il nome di Oskar Muñiz. La giovane ha iniziato una nuova vita, con il totale sostegno della sua mamma.

Jennifer Lopez, la figlia Emme diventa Oscar: l’annuncio

Emme Muñiz, la figlia di Jennifer Lopez, è diventata Oskar Muñiz. La giovane ha scelto di cambiare genere e nome, con il totale sostegno della sua mamma. Una scelta che ha suscitato interesse tra i fan della cantante e che coincide con un momento molto importante della vita della figlia, ovvero il completamento degli studi superiori e l’ingresso nel mondo universitario. La notizia è emersa attraverso alcuni contenuti pubblicati online dalla scuola frequentata dalla diciottenne a Los Angeles.

In una serie di post dedicati agli studenti prossimi al diploma, è apparso infatti il nome Oskar Muñiz, accompagnato da una fotografia e da alcune informazioni relative al percorso accademico che inizierà nei prossimi mesi. Diversi osservatori hanno notato che anche alcuni profili social riconducibili alla giovane utilizzano il nome Oskar, lasciando intendere che sia questa l’identità con cui desidera essere riconosciuta pubblicamente, anche se una conferma ufficiale non è ancora arrivata.

Emme diventa Oskar: il sostegno della mamma Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti dei propri figli, cercando di accompagnarli nelle loro scelte senza esporli eccessivamente ai riflettori. Pur essendo una delle artiste più famose al mondo, la cantante ha spesso sottolineato l’importanza di lasciare ai ragazzi la libertà di costruire il proprio percorso personale. Oskar non è una figura sconosciuta al pubblico. Negli anni è apparsa accanto alla madre in numerosi eventi e spettacoli di rilievo internazionale. Uno dei momenti più ricordati resta la partecipazione all’esibizione del Super Bowl del 2020, quando condivise il palco con Jennifer Lopez davanti a milioni di spettatori.

La scelta di utilizzare un nuovo nome rappresenta un passo molto importante per la ragazza. La giovane sta affrontando un grande cambiamento con questa nuova fase di studio e crescita personale, che coincide anche con la ricerca della propria identità. Con l’università alle porte e nuovi progetti all’orizzonte, Oskar Muñiz si prepara a scrivere il prossimo capitolo della propria storia, scegliendo la propria libertà e mostrandosi esattamente per quello che è e che desidera essere.

Jennifer Lopez, la figlia si è diplomata e ha deciso di cambiare nome

La famiglia di Jennifer Lopez ha appena vissuto un momento molto importante e significativo, che coincide con questo annuncio. Oskar ha festeggiato con la sua famiglia il diploma ed è pronta per affrontare una nuova fase della sua vita. Alla cerimonia erano presenti Jennifer Lopez, la nonna Guadalupe Rodríguez, il fratello gemello Max e altri familiari e amici molto vicini alla famiglia. Tra gli ospiti è stato notato anche Samuel Affleck, figlio di Ben Affleck e Jennifer Garner, a conferma dei rapporti rimasti positivi tra le rispettive famiglie nonostante i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni.

Dopo il diploma, Oskar si trasferirà a New York per frequentare il Sarah Lawrence College, una delle università private più prestigiose degli Stati Uniti. Qui seguirà un percorso di studi incentrato sul teatro e sulle arti visive, due discipline che sembrano riflettere le sue inclinazioni creative e artistiche, perfettamente in linea con quelle della sua famiglia.