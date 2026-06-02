Belen Rodriguez ha cambiato casa a Milano, restando però nel quartiere Moscova. Il trasferimento, avvenuto dopo circa un anno e mezzo nella precedente abitazione, segna un nuovo passaggio nella sua vita personale e familiare. La showgirl ha scelto una nuova dimora in un palazzo storico poco distante, condividendo con i figli Santiago e Luna Marì un ambiente rinnovato, tra continuità territoriale e desiderio di cambiamento. Ecco tutti i dettagli di dove abita la showgirl argentina oggi.

Un nuovo inizio a Milano per Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha già cambiato casa a Milano, segnando un passaggio importante in una fase personale che lei stessa avrebbe definito delicata. La showgirl argentina ha infatti lasciato l’abitazione nel quartiere Moscova, dove viveva da circa un anno e mezzo, per trasferirsi in una nuova dimora sempre nel cuore della città. Non si tratta di un allontanamento dalla zona, ma di uno spostamento che resta all’interno dello stesso contesto urbano, confermando il legame con una delle aree più centrali ed eleganti di Milano.

Il cambiamento viene letto come una scelta di rinnovamento e di ripartenza, più che come una semplice esigenza logistica. In questo periodo, infatti, il trasferimento assume un valore simbolico: lasciare un’abitazione per entrarne in un’altra diventa un modo per ridefinire equilibri e abitudini quotidiane. Accanto a lei ci sono sempre i figli Santiago e Luna Marì, con cui ha costruito il nuovo assetto familiare nella nuova casa.

Belen, dal vecchio appartamento alla nuova casa: un passaggio senza allontanarsi da Moscova

L’ex appartamento nel quartiere Moscova era stato a lungo il centro della sua vita milanese, anche perché scelto e personalizzato con grande attenzione ai dettagli. In passato, il trasloco era stato documentato anche pubblicamente, con Stefano De Martino impegnato tra scatoloni e mobili, mentre la stessa Belen raccontava sui social il cambiamento con entusiasmo. Oggi però quella fase è chiusa. La nuova abitazione si troverebbe comunque nelle immediate vicinanze, in un palazzo storico della stessa zona, confermando una continuità geografica ma con un contesto diverso e più riservato. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il trasferimento sarebbe avvenuto senza annunci ufficiali, ma attraverso una progressiva condivisione di dettagli e immagini sui social che hanno lasciato intuire il cambio definitivo di casa.

Belen Rodriguez, dove abita? La nuova casa, il palazzo storico e i dettagli interni

La nuova casa della Rodriguez riflette uno stile preciso, caratterizzato da ambienti luminosi e linee essenziali. Le stanze sono dominate da tonalità neutre, parquet chiaro e arredi che alternano modernità e richiami più classici, creando un equilibrio tra sobrietà ed eleganza. Non mancano elementi decorativi che personalizzano gli spazi, come una grande presenza di quadri distribuiti lungo le pareti, capaci di dare carattere alle diverse stanze.

Tra i dettagli più riconoscibili si trova anche un terrario, una sorta di micro-ecosistema in vetro che introduce il verde in casa in modo originale e scenografico. A questo si aggiungono elementi di design contemporaneo, come la lampada a sospensione New Works Tense Pendant Lamp, che con la sua forma leggera e “fluttuante” richiama un’estetica nordica essenziale ma sofisticata. Anche gli spazi privati dei figli sono stati curati con attenzione: la stanza di Luna Marì è vivace e colorata, con tonalità come malva e indaco che la rendono giocosa ma armoniosa rispetto al resto dell’appartamento. Attraverso questi dettagli condivisi sui social, la nuova abitazione diventa non solo un luogo privato, ma anche una narrazione visiva della quotidianità della showgirl, tra vita familiare, design e piccoli momenti di quotidianità domestica.