Jessica Selassié minaccia il ritiro nella notte (VIDEO)

1 Al GF Vip Jessica minaccia il ritiro

Per Jessica Selassié quella di ieri sera è stata una puntata molto importante. La Princess ha confermato sì di voler restare ancora nella Casa più spiata d’Italia, ma finita la puntata del GF Vip è crollata in lacrime, tanto da minacciare il ritiro e tornare così alla sua vita di tutti i giorni.

Alla fine della messa in onda, Jessica Selassié si è ritrovata a parlare in salone con Manila Nazzaro e Giucas Casella e ha confidato: “Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata. Amore ci sono troppe donne ed è entrato un uomo solo. Non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse. Io avevo già dei dubbi nel volermene andare. Ma non è per un uomo, è il fatto di motivazioni, non sono più stimolata”. Sebbene sia arrivato Alessandro Basciano, ha notato che il ragazzo sembra provare interesse più per Sophie e Soleil, come da lui stesso confidato…

palese che Jessica voglia un bono per risaltare maggiormente in puntata dato che non le danno minimamente considerazione



e mi dispiace anche, lei vale molto di più di ciò che pensa#gfvip pic.twitter.com/u8nIVC2lSe — Vale ♐️ (@afiresign_) December 18, 2021

A seguire ad aggiungersi alla chiacchierata anche Miriana Trevisan, che ha notato come gli altri il malessere di Jessica Selassié. La Princess si è lasciata andare a un lungo sfogo e ha paragonato il calore dato dal pubblico nei suoi confronti con quello verso Soleil Sorge e Aldo Montano: “Magari io faccio il confronto perché sono andata con Aldo e Soleil. Cioè dopo tre mesi…il calore del pubblico non c’è. Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa (QUI SPIEGATO PERCHÉ), non so se voglio restare”.

Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Giucas Casella l’hanno invitata a riflettere e non abbattersi. Ma non è di certo finita qui…