Chi è Brunette, cantante Armenia Eurovision 2023: canzone

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2023

A rappresentare l’Armenia all’Eurovision 2023 c’è Brunette. La cantante nel corso della kermesse musicale presenta la canzone Future Lover. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social.

Chi è Brunette

Nome e Cognome: Elen Yeremyan

Nome d’arte: Brunette

Data di nascita: 27 maggio 2001

Luogo di Nascita: Erevan (Armenia)

Età: 21 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 52 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @brunette_e_

Profilo Spotify: @brunette

Brunette età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Brunette, cantante rappresentante dell’Armenia all’Eurovision 2023. Il vero nome dell’artista è Elen Yeremyan, ed è nata il 27 maggio 2001 a Erevan.

La sua età è dunque di 21 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono rispettivamente pari a 1 metro e 65 centimetri e 52 kg circa.

Sappiamo che fin da bambina si appassiona alla musica e al canto e inizia così a partecipare a vari concorsi canori dedicati ai bambini. Qualche anno fa si è poi trasferita negli Stati Uniti per completare gli studi, prima di fare ritorno in Armenia.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Brunette non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se la cantante rappresentante dell’Armenia all’Eurovision 2023 abbia un fidanzato.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Scopriamo adesso dove seguirla sui social.

Dove seguire Brunette di Eurovision 2023: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Brunette dell’Eurovision 2023 sui social? Andiamo a scoprirlo.

La cantante dell’Armenia ha un profilo Instagram attivo, che vanta ben 337 mila follower.

Ma andiamo a scoprire di più sulla sua carriera.

Carriera

Nel 2019 Brunette debutta nel mondo della musica dopo aver pubblicato il suo singolo Love the Way You Feel, realizzato in collaborazione con l’organizzazione non-profit Nvak Foundation.

Dopo alcuni anni di inattività, nel febbraio 2022 ha pubblicato le canzoni Smoke Break e Gisher, seguiti da Bac kapuyt achqerd.

Junior Eurovision

Nel dicembre dello stesso, in occasione del Junior Eurovision Song Contest, Brunette viene selezionata come membro della giuria nazionale dell’Armenia.

A febbraio 2023 l’emittente radiotelevisivo armeno ARMTV l’ha selezionata come rappresentante della nazione per l’Eurovision Song Contest 2023.

Canzoni

Di seguito un elenco delle canzoni di Brunette:

Love the Way You Feel

Carmé Leone

Wash Out

Perfect Picture

Smoke Break

Gisher

Bac kapuyt achqerd

Future Lover

Dimak

Brunette a Eurovision 2023

A maggio 2023 Brunette rappresenta l’Armenia all’Eurovision 2023 con la canzone Future Lover. La cantante salirà sul palco della kermesse musicale, che si tiene a Liverpool, in occasione della seconda semifinale, che si terrà giovedì 11 maggio. Nel corso della serata si esibiranno ben 16 paesi, tuttavia solo 10 accederanno alla finale di sabato 13 maggio, durante la quale verrà eletto il vincitore.

A rappresentare l’Italia come sappiamo ci sarà Marco Mengoni con Due Vite. Il cantante infatti dopo aver vinto il Festival di Sanremo ha avuto di diritto l’accesso alla manifestazione europea. Marco si esibirà direttamente nel corso della finale del 13 maggio.

Canzone e testo

Andiamo a scoprire un estratto del testo di Future Lover, la canzone che Brunette presenta all’Eurovision 2023:

Oh future lover, I hope it all comes naturally

I hope our love is quiet outside, but loud inside oh baby

Oh future lover, this song I wrote for you

This song I wrote for you my future lover

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

Scopriamo ora chi sono tutti i concorrenti in gara all’Eurovision 2023.

I concorrenti di Eurovision 2023

Ma scopriamo ora di più sul percorso di Brunette all’Eurovision 2023

Il percorso di Brunette a Eurovision 2023

Il percorso di Brunette, rappresentante dell’Armenia, all’Eurovision 2023 inizia giovedì 11 maggio. La cantante infatti salirà sul palco in occasione della seconda semifinale. Ma riuscirà a convincere il pubblico e ad accedere alla finale? Non resta che attendere per scoprirlo.