Wimbledon 2026 si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate londinese, tra sport di altissimo livello e tradizione reale. Tra i protagonisti fuori dal campo spicca la presenza della Principessa Kate Middleton, tornata sugli spalti dell’All England Club con uno stile rinnovato e un ruolo istituzionale sempre centrale. Il suo outfit ha conquistato tutti, tra eleganza cromatica e impegni ufficiali, ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei media internazionali.

Kate Middleton a Wimbledon 2026: il look che tutte vogliono copiare

La prima apparizione della stagione a Wimbledon 2026 non poteva che avere come protagonista la Principessa del Galles, Kate Middleton, arrivata all’All England Lawn Tennis and Croquet Club per la terza giornata del torneo. Per l’occasione, ospitata nel celebre Royal Box, ha scelto un’immagine fresca e perfettamente adatta al clima estivo londinese, con temperature vicine ai 27 °C.

Come riportato da Elle, il suo outfit si è distinto per un tailleur in lino color azzurro fiordaliso firmato Gabriela Hearst: blazer doppiopetto dal taglio allungato e pantaloni a vita alta dalla linea fluida. Sotto la giacca, una canotta H&M bianca a costine ha introdotto un contrasto semplice ma moderno. Il look è stato completato da décolleté color cioccolato, borsa traforata firmata Anya Hindmarch, orecchini con lapislazzuli e pietra di luna firmati Carousel Jewels e il celebre anello con zaffiro e diamanti, in armonia cromatica con l’insieme. I capelli, raccolti in una coda morbida ondulata, hanno reso l’insieme ancora più pratico ma raffinato.

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Il significato del Royal Blue e la presenza anticipata di Kate Middleton a Wimbledon 2026

Quest’anno la presenza di Kate ha sorpreso gli appassionati: negli ultimi anni, infatti, era solita comparire quasi esclusivamente nelle giornate finali del torneo come patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, incarico assunto nel 2016 dopo la Regina Elisabetta II. Nel 2026, invece, la si è vista già nei primi giorni dello Slam, accolta con entusiasmo dal pubblico.

Il cambio di stile è stato evidente: addio ai tradizionali abiti midi e ai tea dress floreali, sostituiti da un completo sartoriale contemporaneo in tonalità Royal Blue. Il colore dell’outfit non è casuale: il “blu reale”, diffuso nelle corti britanniche sin dal XVIII secolo, è diventato simbolo di autorevolezza, continuità istituzionale e identità monarchica, ancora oggi utilizzato in cerimonie ufficiali e rappresentazioni della Corona.

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A questo si aggiunge un momento particolare della sua vita pubblica: dopo il periodo di riservatezza legato alle cure oncologiche, conclusosi con la remissione annunciata all’inizio del 2025, la principessa è tornata a un’agenda ufficiale più intensa. La sua presenza a Wimbledon assume così un duplice valore: da un lato rappresenta la continuità del ruolo istituzionale come patrona del tennis britannico, dall’altro rafforza il legame personale con il torneo, che segue da anni con regolarità insieme al principe William e alla famiglia reale, tra cui Prince William, Prince George e Princess Charlotte, oltre a figure della nobiltà come Lady Amelia Windsor e Lady Eliza Windsor. In qualità di patrona ufficiale del torneo, ruolo ereditato e consolidato negli anni, Kate mantiene anche un compito simbolico di rilievo: è infatti lei a premiare i vincitori delle finali maschile e femminile, rafforzando il legame tra la famiglia reale e una delle tradizioni sportive più iconiche del Regno Unito.