Katia Ricciarelli, lo sponsor che le forniva gli abiti si è ritirato? (VIDEO)

1 Si è ritirato lo sponsor che forniva abiti a Katia?

In queste ore vi stiamo raccontando come alcuni sponsor, per motivi più disparati (tante le ipotesi del web) hanno rescisso il contratto con il GF Vip e c’è anche chi ha preso posizione. Sempre sul fronte brand Katia Ricciarelli ha spiegato che al momento è in difficoltà per avere vestiti, poiché il marchio che le forniva gli abiti sembrerebbe essersi ritirato. Dunque, insieme alla produzione, Katia pare stia cercando una soluzione. Di questo sembra averne parlato anche direttamente con la produzione del reality show di Canale 5.

A raccontare l’accaduto è stata proprio Katia Ricciarelli. Durante una chiacchierata sul divano con Carmen Russo e Manila Nazzaro la cantante lirica ha confidato di aver parlato con qualcuno in confessionale, per poi aggiungere dei dettagli. Katia ha così raccontato: “Non c’è più neanche quello sponsor lì, troveranno una soluzione. Ho anche detto eventualmente di andare…”. Ed è proprio nel corso di questo scambio di pensieri, che Manila Nazzaro, come potete sentire dal video, ha fatto riferimento a dei vestiti.

Katia è stata abbandonata pure da quello che la vestiva… E ho detto tutto #gfvip #FUORIKATIA pic.twitter.com/BHmsuzDNqO — Sara (@Sara01210783) January 6, 2022

Al momento non abbiamo certezza assoluta a riguardo e sembra essere tutto molto in forse. C’è da dire, però, che queste parole di Katia Ricciarelli hanno fatto dubitare diversi utenti del web.

Nel mentre gli atteggiamenti della cantante lirica continuano a far discutere (anche nelle ultimissime ore il mancato saluto a Jessica Selassié ha suscitato l’ira del web), così come alcuni vipponi che sembrano volerla “tutelare” dalle nomination. Ma non è finita qui, perché fuori dalla Casa due ex gieffine hanno avuto da ridire…