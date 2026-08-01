La dieta di Jennifer Aniston: il segreto della sua forma fisica

A 57 anni Jennifer Aniston continua a essere un punto di riferimento per bellezza e benessere. L’attrice ha svelato a People alcuni dei suoi segreti per mantenersi in forma: dalla bevanda mattutina a base di colostro bovino agli allenamenti con yoga, Pilates e fitness funzionale, fino alla sua dieta e alle scelte alimentari che seguirebbe nella vita di tutti i giorni.

Il rituale mattutino di Jennifer Aniston: colostro, limone e ingredienti naturali

Tra chi continua a essere un esempio di benessere e forma fisica c’è anche Jennifer Aniston, che a 57 anni mantiene un aspetto invidiabile. L’attrice ha spiegato che il suo rituale mattutino parte da una bevanda diventata ormai una delle sue alleate principali: un mix di colostro bovino in polvere, acqua a temperatura ambiente e il succo di un limone intero. Il colostro, spesso definito “oro liquido” per le sue proprietà nutritive e rigeneranti, è un integratore sempre più utilizzato anche nel mondo dello spettacolo. Nei periodi più freddi dell’anno, Jennifer arricchisce questa preparazione con altri ingredienti naturali. “Metto in infusione un cucchiaino di zenzero, che fa bene alla digestione e al sistema immunitario, e poi ci metto una goccia di miele di Manuka“, ha raccontato la star, spiegando come questa combinazione sia diventata una delle sue routine preferite.

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Yoga, Pilates e Pvolve: gli allenamenti scelti da Jennifer Aniston

Per Jennifer Aniston, però, il benessere non passa soltanto dall’alimentazione. L’attrice dedica grande attenzione anche all’attività fisica, alternando diverse discipline per mantenere forza, elasticità e tono muscolare. Tra le sue attività preferite ci sono lo yoga, il Pilates e il suo famoso metodo 15-15-15, un allenamento cardio da 45 minuti pensato per essere efficace ma accessibile.

Da qualche anno la star ha aggiunto alla sua routine anche Pvolve, un metodo di fitness funzionale a basso impatto che utilizza strumenti specifici come P.ball, P.band e P.3 Trainer e che punta a migliorare la resistenza, la mobilità e la salute dell’apparato muscolo-scheletrico. Jennifer si è avvicinata a questo tipo di allenamento nel 2021, durante il recupero da un problema alla schiena, e successivamente ha avviato anche una collaborazione con il brand. “Di tutti gli allenamenti che ho provato nel corso degli anni, questo ha trasformato il mio corpo più di tutti gli altri, ed è un allenamento davvero piacevole che non mi intimidisce, che non temo“, ha dichiarato.

L’attrice ha aggiunto: “Mi emoziono, perché so che anche se non mi sento al 100%, se ho solo 20 minuti, è tutto quello che faccio. Ti incontra dove sei, e questo mi piace“. Sui social Jennifer condivide spesso momenti delle sue sessioni, mostrando ai follower il suo percorso e il programma “Strength Refined Challenge”, studiato per sviluppare forza e flessibilità.

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La dieta di Jennifer Aniston: il segreto della sua forma fisica

Secondo alcune indiscrezioni, Jennifer Aniston seguirebbe anche un modello di alimentazione a digiuno intermittente, in particolare lo schema 16:8, che prevede 16 ore di digiuno e una finestra di 8 ore nella quale consumare i pasti. Non si tratta di una dieta vera e propria, ma di un’organizzazione degli orari in cui mangiare, molto seguita anche da diverse personalità del mondo della salute e del benessere.

La sua alimentazione quotidiana sarebbe basata soprattutto su proteine, verdure e carboidrati di qualità, senza però rinunciare completamente ai piaceri della tavola. “I pasti di Jen sono ricchi di proteine e con una sana quantità di carboidrati, e si concede anche dei dolcetti nei giorni di pausa. Se vuole godersi un dirty martini o una tequila, si concede uno strappo alla regola. Non è un problema“, ha rivelato una fonte a Us Weekly.

La giornata alimentare dell’attrice comincia solitamente con acqua tiepida e limone, seguita da una colazione che può cambiare in base ai suoi gusti. “A volte prendo un frullato con latte di mandorla, banane, ciliegie, proteine in polvere di qualche tipo, mandorle, cacao e ogni tipo di antiossidante che mi venga in mente. Altre volte mangio uova bollite e avocado toast, con un po’ di olio di cocco, sale e pepe. Oppure oatmeal con un po’ di albume in mezzo“, ha spiegato.

A pranzo e cena Jennifer predilige piatti semplici, spesso composti da grandi insalate, carne o pesce accompagnati da molte verdure. Negli ultimi anni ha però introdotto anche la pasta nella sua dieta grazie all’influenza dell’ex compagno Justin Theroux: “Non so se ringraziarlo o odiarlo per questo“, ha scherzato l’attrice. Tra i suoi piatti preferiti c’è infatti la carbonara, preparata con cubetti di tacchino al posto del guanciale.

Grande spazio anche alla frutta, consumata spesso lontano dai pasti come spuntino insieme alla frutta secca, soprattutto noci e mandorle. Quando invece decide di concedersi qualche eccezione, Jennifer sceglie spesso la cucina messicana, in particolare tortillas con guacamole, il suo “peccato di gola” preferito.

Per mantenere il suo equilibrio, l’attrice si concede anche momenti più liberi: generalmente dedica un giorno alla settimana ai cibi che desidera senza particolari restrizioni. Al centro della sua filosofia c’è un rapporto equilibrato con il benessere, fatto di abitudini sane, costanza e ascolto del proprio corpo. Un metodo che, secondo Jennifer Aniston, dimostra come prendersi cura di sé sia possibile a qualsiasi età.