Andiamo a scoprire le anticipazioni de La forza di una donna dal 24 al 28 febbraio 2026: ecco la trama delle puntate dell’amata serie turca di Canale 5 e Mediaset Infinity.

Le anticipazioni de La forza di una donna

Nuova settimana e nuove anticipazioni de La forza di una donna. Cosa vedremo nelle puntate che vanno dal 24 al 28 febbraio? Secondo la trama Emre sta per fare una scoperta che lo sconvolgerà. Lui vuole ottenere la custodia di Arda, così Kismet gli consiglia di dimostrare di essere il padre. Effettua il test del DNA che risulta però non compatibile.

LEGGI ANCHE: Forbidden Fruit anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Sahika ha un piano, Ender e Yildiz si alleano

Verità amara per Emre, che è sicuro che Ceyda si sia presa gioco di lui. Per questo, come si legge dalle anticipazioni e trama de La forza di una donna nel momento in cui chiede il suo sostegno, lui si tira indietro. Dall’altra parte, però, lei essendo all’oscuro del test resta sorpresa di questo comportamento.

Trama La forza di una donna dal 24 al 28 febbraio

Ceyda dunque è alle prese con il grave problema di sua sorella e dopo aver ricevuto un “no” da parte di Emre, che non ha intenzione di aiutarla, si domanda cosa ci sia dietro. Enver intanto continua ad avere le visioni e vedere Hatice.

L’uomo sembra essere felice solo quanto immagina di avere accanto sua moglie. Approfittando dell’assenza di Sirin (a cena a casa di Bahar), organizza una serata romantica per lui e Hatice. Ben presto però Enver si rende conto della realtà e si addormenta sul divano con le candele accese.

Anticipazioni e trama dal 24 al 28 febbraio

Senza rendersi conto Enver ha causato un incendio, che ha ridotto in brandelli la sua abitazione, anche se fortunatamente lui ne è uscito illeso. Ora Sirin e suo padre si trovano senza una casa e si trasferiscono temporaneamente da Bahar, con l’intenzione di spostarsi nell’appartamento di Sarp e attendere una sistemazione definitiva.

LEGGI ANCHE: Beautiful anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Bill si sottopone al test di paternità

Per finire le anticipazioni e la trama de La forza di una donna fanno sapere che Sirin resta sola con Nisan e Doruk e decide di dirgli una verità sconvolgente, tanto che i due piccoli se la prendono con Arif. Entrambi lo accusano della morte di Hatice e Sarp.

Ceyda si ammala e non può andare a lavoro. Bahar prende il suo posto e si reca dalla signora Fazilet. La scrittrice, che affronta una crisi creativa, sembra incuriosita dalla vita di Bahar.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.