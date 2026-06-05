La morte dell’attore James Handy ha scosso Hollywood e riacceso l’attenzione su una vicenda avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles, dove l’interprete è stato ucciso in circostanze violente. Le indagini della polizia hanno portato rapidamente all’arresto di un sospettato legato alla sfera familiare, mentre emergono i dettagli sulle ultime ore in vita e sulla dinamica dell’accaduto.

La carriera di James Handy tra cinema e serie TV

Nato a New York, James Handy ha costruito una lunga carriera tra cinema e televisione, diventando un volto riconoscibile soprattutto in ruoli secondari ma frequenti in produzioni di grande successo. Tra le interpretazioni più note figurano quella del disinfestatore nel film Jumanji e il ruolo del barista nel più recente Top Gun: Maverick. Nel corso degli anni ha preso parte anche ad altri titoli cinematografici come Arachnophobia e The Rocketeer, oltre a numerose apparizioni televisive in serie molto popolari, tra cui “Law & Order”, “Beverly Hills 90210”, “Profiler”, “The Closer” e “Cold Case”. Più recentemente era comparso anche in “9-1-1” nel 2021. La sua carriera, durata decenni, lo ha reso un interprete familiare al grande pubblico, con una presenza costante tra grande e piccolo schermo.

Addio a James Handy: l’attore ucciso a coltellate dal figlio della compagna

A Hollywood e nell’ambiente cinematografico internazionale la notizia ha destato forte impressione: l’attore James Handy è morto all’età di 81 anni nella sua abitazione nel quartiere di Tarzana, a Los Angeles, dopo essere stato accoltellato al petto. Secondo le ricostruzioni del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 3 giugno a seguito di una chiamata al 911 che segnalava una situazione di grave pericolo. Nel messaggio riferito dalle autorità, il chiamante avrebbe dichiarato: “Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, Handy è stato trovato privo di sensi nel giardino dell’abitazione, con una ferita da arma da taglio al torace. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato dichiarato morto poco dopo il ricovero.

Per l’omicidio è stato arrestato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna dell’attore, che secondo gli investigatori viveva nella stessa casa. L’uomo avrebbe anche fermato gli agenti dichiarando di essere il responsabile ricercato.

Ucciso l’attore James Handy: arrestato il figlio della compagna per omicidio

Le autorità di Los Angeles stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e il possibile movente, mentre al momento non sono stati diffusi ulteriori elementi ufficiali oltre alla conferma dell’arresto di Michael Gledhill con l’accusa di omicidio. Gli investigatori hanno ribadito che la situazione appare circoscritta al contesto familiare e non collegata ad altre minacce esterne.

La notizia della morte di James Handy ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo, soprattutto tra chi lo ricordava per la sua lunga presenza in produzioni cinematografiche e televisive di grande diffusione. La sua scomparsa chiude una carriera costruita in decenni di lavoro costante tra set e serie TV, lasciando il ricordo di un interprete discreto ma molto presente nell’immaginario del pubblico americano.