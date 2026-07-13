Tutti gli ospiti e line up del festival partito il 9 luglio scorso e in programma fino al 26 nell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio.

Dopo un avvio che ha già regalato grandi emozioni, il Lake Sound Park 2026 entra nella sua fase più intensa. Il festival, partito il 9 luglio scorso e in programma fino al 26 nell’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, continua a confermarsi uno degli appuntamenti estivi più importanti del Nord Italia, capace di unire grandi nomi della musica italiana e internazionale in una delle location più suggestive affacciate sul Lago di Como.

Le prime serate hanno richiamato migliaia di spettatori. Ad aprire la quinta edizione è stata Fiorella Mannoia, protagonista di un concerto intenso ed elegante che ha inaugurato il festival con il suo repertorio senza tempo. Grande partecipazione anche per Davide Van De Sfroos, che ha riportato sul palco il forte legame con il territorio lariano, trasformando la sua data in una vera festa della cultura e della musica locale. Scopriamo insieme le prossime date e tutti gli artisti della line up.

Lake Sound Park 2026: tutti gli artisti pronti a infiammare il Lago di Como

Da martedì 14 luglio 2026 il cartellone del Lake Sound Park propone una sequenza di appuntamenti destinati a mantenere altissima l’attenzione del pubblico. Una line up che conferma la vocazione del festival, ormai giunto alla sua quinta edizione, a raccontare la musica e non solo in tutte le sue sfumature, dai grandi nomi storici alle voci più rappresentative del presente, italiane e internazionali, a una combinazione di artisti e linguaggi che fin dalla prima stagione hanno dato modo di intercettare fan di età e gusti differenti.

Il calendario del Lake Sound Park 2026: chi ci sarà

Dopo Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e Davide Van De Sfroos, il 14 luglio è la volta di Riccardo Cocciante, uno dei più grandi interpreti della canzone italiana, atteso per una serata che attraverserà oltre cinquant’anni di carriera con successi entrati nella memoria collettiva.

Il 15 luglio sarà invece il momento di Giorgio Panariello, che porterà sul palco il suo nuovo spettacolo E Se domani… tra comicità, racconti e osservazioni sull’attualità, offrendo al festival una parentesi dedicata all’intrattenimento teatrale.

Grande attesa anche per Coez, protagonista il 16 luglio di una data già annunciata come sold out, confermando il forte seguito dell’artista romano e il successo del suo tour estivo.

Il giorno successivo, 17 luglio, sarà la volta de Il Volo, trio che continua a conquistare pubblico in tutto il mondo grazie alla fusione tra lirica e pop, mentre il 18 luglio il festival cambierà completamente atmosfera con il format Voglio Tornare negli Anni ’90, evento dedicato alla musica dance che ha conquistato le piazze italiane.

Il 19 luglio apre le danze dalle 18.30 con K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP, il live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie coreane da cui trae ispirazione. Arriverà poi uno degli ospiti internazionali più attesi dell’intera rassegna: Morrissey, storica voce degli Smiths e autentica icona della musica britannica, per quella che rappresenta una delle date più prestigiose dell’edizione 2026.

Dopo una breve pausa, il festival riprenderà il 21 luglio con Serena Brancale, artista che negli ultimi anni ha saputo imporsi grazie a un linguaggio musicale che unisce jazz, soul e pop contemporaneo.

Il 23 luglio salirà sul palco Alfa, tra i cantautori più amati dalla nuova generazione, preceduto dall’opening act di Angelica Bove, mentre il 24 luglio sarà dedicato alla musica d’autore di Mannarino, da sempre apprezzato per la capacità di fondere poesia, folk e sonorità mediterranee.

Il penultimo appuntamento, il 25 luglio, vedrà protagonista la star internazionale Charlie Puth, unica presenza pop internazionale di questa edizione insieme a Morrissey, con l’apertura affidata a Bradley Simpson.

A chiudere il festival, il 26 luglio, sarà Luca Carboni, che riporterà sul palco alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera, salutando il pubblico con una serata dal forte valore simbolico.

Come partecipare al Lake Sound Park e tutte le info utili

Il Lake Sound Park continua a distinguersi per una programmazione trasversale, con un’identità che, anno dopo anno, ha trasformato Villa Erba in uno dei principali palcoscenici estivi del panorama musicale italiano.

Per partecipare al festival, organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production, Villa Erba e il Comune di Cernobbio, basterà andare su TicketOne seguendo le indicazione sul sito ufficiale (disponibile QUI).

Sempre sul sito anche tutte le altre info: dagli stand presenti nell’area con gadget, food & beverage (con opzioni vegane e vegetariane), sino alle info sul parcheggio sull’apposito link Ticketone.