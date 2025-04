È giovanissima, ma il suo talento nella ginnastica artistica ha incantato tutti! È uno dei motivi d’orgoglio dello sport italiano, Giorgia Villa. Ecco chi è, la sua età, peso, fidanzato e account Instagram dove poterla seguire.

Chi è Giorgia Villa

Nome e Cognome: Giorgia Villa

Data di nascita: 23 febbraio 2003

Luogo di nascita: Ponte San Pietro

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Segno zodiacale: Pesci

Professione: ginnasta

Fidanzato: Giorgia non sappiamo se è fidanzata

Tatuaggi: Giorgia ha dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @giorgiavilla23

Giorgia Villa età, altezza e peso

Facciamo il punto della biografia. Qual è l’altezza e quanto pesa Giorgia Villa?

La sportiva è nata a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo il 23 febbraio 2003. La sua età quindi è di 22 anni. È del segno zodiacale dei Pesci. L’altezza corrisponde invece a 1 metro e 65 centimetri. Non è ben precisato invece il peso.

Nonostante sia ancora molto giovane è già uno dei punti fermi della Nazionale italiana di ginnastica artistica e si è già tolta diverse soddisfazioni in carriera.

Vita privata

Che cosa sappiamo a proposito della vita privata e dei genitori di Giorgia Villa? Ha una sorella? Dove vive e chi è il suo fidanzato?

Non ci sono grosse informazioni. L’atleta è molto riservata e non ama raccontare troppo del suo privato nemmeno sui social. A oggi non sappiamo dirvi quindi se Giorgia Villa è o meno fidanzata o single.

In caso di notizie più precise non esiteremo a farvelo sapere.

Dove seguire Giorgia Villa: Instagram e social

Su Facebook, Instagram e TikTok grazie a una piccola ricerca è possibile trovare i profili social di Giorgia Villa. La ginnasta ama non solo condividere la sua preparazione e imprese sportive, ma anche tanto del suo privato.

Tra le curiosità vediamo che Giorgia è una grande tifosa della Juve e quando ha modo va a Torino all’Allianz Stadium a sostenere la squadra.

Carriera

Cosa è successo a Giorgia Villa e cosa ha vinto in questi anni di carriera? Originaria di Brembate ha iniziato a praticare ginnastica artistica quando aveva 3 anni. Si è fatta notare dalla Brixia Brescia, sotto la guida di Irene Castelli. Poi il trasferimento a Brescia, dove ha potuto disputare tante gare nella categoria junior.

Piano piano sono arrivati anche tanti successi. Pensiamo ai diversi successi nel campionato, così come nei Campionati italiani assoluti dove ha vinto l’oro. Ha ottenuto poi la convocazione agli Europei juniores di Glasgow. Qui ha vinto ben 3 ori e due argenti.

Poi nel 2018 è diventata campionessa olimpica juniores alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, così ha conquistato l’oro al volteggio e corpo libero e un argento alle parallele.

L’anno successivo è arrivata tra i senior, ma ha affrontato una serie di infortuni. Nonostante ciò ai Campionati italiani assoluti è diventata campionessa assoluta di parallele e trave. Quindi per Giorgia Villa è arrivata la convocazione in squadra ai Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Stoccarda e ha portato a casa un altro bronzo.

Così come diversi sportivi italiani è legata al gruppo delle Fiamme Oro.

Successivamente dopo il Covid è diventata Campionessa italiana assoluta con Asia D’Amato. ha partecipato ad altri campionati, vincendo l’oro, ma ha dovuto rinunciare a Tokyo e alle sue Olimpiadi a causa di un infortunio.

Tornata in gara si è subito messa in mostra dal 2022 in poi con la conquista dell’oro a squadra agli Europei. Poi nel 2023 alla Coppa del Mondo di Baku ha vinto l’argento e l’oro. Agli Europei di Antalya ha conquistato l’argento. squadre e un altro argento è arrivato nella Coppia del Mondo del Cairo.

Poi nel 2024 ha partecipato con la Brixia alla Final Six della Serie A.

Infine ricordiamo che a luglio 2024 ha preso parte ai Campionati italiani assoluti che hanno decretato le migliori ginnaste che avrebbero partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Villa ha vinto l’argento alla trave il bronzo alle parallele. Quarta nell’all-around.

Olimpiadi di Parigi

Dalle Olimpiadi di Parigi 2024 è tornata con una bellissima medaglia d’argento.

Fate

Nel 2017 ha preso parte alla serie presente su YouTube “Fate”, dove ha raccontato la sua storia e quella delle ragazze della ginnastica artistica. Ad aprile 2020 ha preso parte anche a uno spot pubblicitario insieme ad Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Martina Maggio.

Giorgia Villa a The Couple

Si tratta della prima esperienza televisiva per Giorgia Villa! La giovanissima atleta nel 2025 la troviamo tra i concorrenti di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi.

Sicuramente la presenza di una ragazza competitiva come lei renderà la gara ancor più interessante.

Se sappiamo chi è la conduttrice di The Couple è bene sapere anche chi sono gli opinionisti. A vestire questo ruolo, Francesca Barra e Luca Tommassini.

I concorrenti di The Couple

Abbiamo ben 8 coppie di partecipanti a The Couple. Ecco chi sono tutti i concorrenti di questa prima edizione del reality game:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Il percorso di Giorgia Villa a The Couple

L’avventura di Giorgia Villa insieme a Laura Maddaloni a The Couple ha come data d’inizio il 7 aprile. Vedremo come se la caveranno.

(IN AGGIORNAMENTO)