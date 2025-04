Spesso vi sarete chiesti come si chiama la moglie di Clemente Russo. Ebbene lei è Laura Maddaloni, ex judoka di professione e oggi personal trainer. Conosciamola meglio tra età, altezza, vita privata, il marito e i figli, la carriera e dove sostenerla su Instagram e social.

Laura Maddaloni età e biografia

Il primo passo per scoprire qualcosa in più sull’ex judoka è partire dalla biografia. Quanti anni ha Laura Maddaloni e dov’è nata? La sportiva è nata l’11 aprile 1990 a Napoli, sotto il segno dell’Ariete. La sua età oggi è di 45 anni.

Non conosciamo invece altezza e peso.

Figlia d’arte, Laura Maddaloni è figlia dell’allenatore Giovanni Maddaloni. Chi è suo fratello? In realtà ne ha due e sono molto famosi. Ovvero Marco (vincitore proprio dell’Isola dei Famosi ma anche di Pechino Express) e Pino Maddaloni. Entrambi nella vita sono judoka di caratura internazionale.

La vita privata

Della vita privata di Laura non si conosce granché. Sappiamo che è la moglie di Clemente Russo. La coppia ha celebrato il proprio matrimonio il 29 dicembre 2008 a Cervinara.

9 anni dopo hanno rinnovato le promesse a Napoli. Momento che è stato trasmesse in diretta a Domenica Live.

Quanti figli hanno Clemente Russo e Laura Maddaloni? I due sportivi hanno tre figlie: Rosy venuta alla luce 2011 e le gemelle Jane e Janet nate invece nel 2013.

Dove seguire Laura Maddaloni: Instagram e social

Se su Twitter al momento non abbiamo trovato riscontri, potete seguire Laura Maddaloni sia su Facebook che su Instagram.

Sul primo social network menzionato ha sia un account privato che una pagina ufficiale, poco aggiornata però rispetto a Instagram.

In generale, in entrambi i social, ama condividere con i propri utenti tutto ciò che la riguarda. Ci sono tante foto che la vedono al lavoro come personal trainer, ma ancora immagini insieme a suo marito Clemente Russo e alle figlie.

Carriera

Passiamo ora alla carriera di Laura Maddaloni. Che lavoro fa rispetto a Clemente Russo? Se suo marito è un ex pugile, lei è stata una judoka e oggi è una personal trainer.

La Maddaloni vanta una carriera fatta di vittorie e numerose medaglie guadagnate in giro per il mondo.

In totale contiamo tra le competizioni sportive: i Giochi del Mediterraneo, Mondiali, Europei, Campionati Italiani, International Tournaments e World Cups/Continental Open. E grazie a esse ha portato a casa la bellezza di: 15 bronzi, 4 argenti e 8 ori, tutti conquistati dal 1996 al 2006.

Segnaliamo ancora che in carriera conta due onorificenze, ovvero due collane d’oro al merito sportivo, una nel 2002 e l’altra nel 2003.

Isola dei Famosi

Su Canale 5 il 21 marzo 2022 Laura Maddaloni ha partecipato a L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

Insieme a Laura suo marito Clemente Russo. I due hanno gareggiato in coppia e in solitaria.

Laura Maddaloni a The Couple

Nel 2025 c’è stata una nuova opportunità lavorativa per Laura Maddaloni. Insieme a Giorgia Villa ha preso parte alla prima edizione di The Couple.

Alla conduzione c’è Ilary Blasi e al suo fianco ci sono come opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini.

Il percorso di Laura Maddaloni a The Couple

In quest’ultimo paragrafo ci concentriamo invece su quella che è il percorso di Laura a The Couple, in coppia con Giorgia Villa. Come se la caveranno?