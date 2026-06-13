In un’epoca in cui le relazioni sembrano sempre più filtrate dagli schermi e dalla velocità della vita quotidiana, c’è chi ha deciso di riportare al centro il valore dell’amicizia autentica. Si chiama Les Amis, una community internazionale al femminile nata con l’obiettivo di aiutare le donne a costruire legami reali, duraturi e significativi.

Les Amis, la community che trasforma le conoscenze in amicizie vere

Fondata da Anna Bilych e Oleg Pashinin, entrambi provenienti dal mondo tech, Les Amis si presenta come una sorta di app di dating dedicata però alle amicizie femminili. Le iscritte creano un profilo inserendo passioni, interessi, fotografie e una breve descrizione personale. Successivamente sono proposti eventi e attività selezionati sulla base delle affinità e dello stile di vita delle partecipanti.

L’accesso alla piattaforma avviene attraverso una selezione: ogni candidatura viene esaminata dal team prima dell’invio dell’invito ufficiale. Oggi la community è presente in numerose città europee e statunitensi, tra cui Milano, Parigi, Barcellona, Berlino, Amsterdam, New York e Austin.

L’idea nata da un’esperienza personale

Anna Bilych racconta che il progetto è nato dalle difficoltà incontrate nel creare nuove amicizie durante i frequenti trasferimenti in diversi Paesi. Nonostante l’utilizzo di app, eventi di networking e gruppi online, molte interazioni restavano superficiali e prive di continuità.

Da questa esperienza è maturata la convinzione che il problema non fosse la mancanza di volontà da parte delle persone, ma l’assenza di una vera struttura che favorisca la nascita e il consolidamento delle amicizie nell’età adulta.

Un’infrastruttura sociale contro la solitudine urbana

La stessa fondatrice definisce Les Amis “un’infrastruttura per creare amicizie femminili autentiche nelle città moderne”. L’obiettivo è offrire occasioni concrete per incontrarsi attraverso cene, attività sportive, workshop creativi, eventi wellness ed esperienze culturali.

Secondo Bilych, la solitudine rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo. Le metropoli, pur essendo densamente popolate, spesso non favoriscono un reale senso di appartenenza. Il lavoro da remoto, la mobilità professionale e la digitalizzazione di molti aspetti della vita quotidiana hanno ridotto le occasioni spontanee di socializzazione.

Le qualità ricercate nella community

Più che lo status sociale o professionale, Les Amis cerca nelle proprie iscritte apertura mentale, gentilezza, curiosità e intelligenza emotiva. Molte partecipanti sono imprenditrici, professioniste o creative, ma il vero elemento distintivo è la disponibilità a costruire relazioni sincere e collaborative.

Secondo la fondatrice, le donne oggi cercano soprattutto appartenenza, sostegno emotivo e continuità nei rapporti. Non semplici conoscenze, ma amicizie in grado di accompagnarle nelle diverse fasi della vita.

Les Amis: quando un’amicizia può cambiare una vita

Tra le storie più significative nate grazie alla community, Anna Bilych ricorda quella di una donna che, dopo una diagnosi di tumore, ha trovato attraverso Les Amis una persona diventata nel tempo la sua migliore amica e il suo principale punto di riferimento emotivo.

Un episodio che ha confermato ai fondatori quanto i rapporti umani possano incidere profondamente sul benessere delle persone, soprattutto nei momenti più difficili.

In Italia, Les Amis organizza oltre 50 eventi al mese. A Milano non mancano aperitivi, attività artistiche ed esperienze wellness, mentre nei prossimi mesi sono previsti anche appuntamenti dedicati allo sport e weekend esperienziali a Roma. La formula sembra rispondere a un bisogno sempre più diffuso: ritrovare connessioni autentiche in un mondo sempre più digitale.

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