Liala Antonino è la figlia di Licia Colò. La somiglianza con la madre è incredibile e il loro rapporto è davvero speciale. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Liala Antonino, figlia di Licia Colò: chi è e rapporto con la madre

Liala Antonino è una travel blogger ed è la figlia di Licia Colò. La giovane è sempre più simile alla madre e come lei nutre una profonda passione per i viaggi. La giovane è nata nel 2005, dalla relazione tra Licia Colò e Alessandro Antonino. Nella sua pagina Instagram si definisce “travel blogger” e “dog mum”. Non ama essere etichettata come “figlia d’arte” e sta cercando di costruirsi da sola la sua identità professionale. Ha lavorato per un po’ di tempo come modella, ma poi ha smesso. Studia Comunicazione all’Università e ha partecipato a Bella Mà su Rai2.

Il suo rapporto con mamma Licia Colò è incantevole. Lei stessa si è definita innamorata della madre. Le due condividono la passione per i viaggi, che amano fare insieme. Liala ha spiegato di aver iniziato un percorso di accettazione di se stesse, delle sue origini, del suo aspetto e della sua identità. In un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato di un episodio di bullismo subito a scuola. “Anche nel bullismo ci sono diverse gradazioni, non c’è solo chi tormenta o picchia un compagno. Nei miei confronti c’era l’esclusione” ha spiegato la giovane. Il motivo sarebbe stato che era figlia di un personaggio famoso e veniva additata appartenente a una famiglia ricca.

Liala Antonino: il rapporto con i genitori e con Pietrangeli

Liala Antonino è cresciuta negli studi televisivi e tra i viaggi della mamma in giro per il mondo. Le due fanno anche molti sport insieme e lei ricorda bene i momenti in cui hanno nuotato, sciato e giocato a tennis. Con il papà Alessandro, invece, lavora nella società di produzione di famiglia. “Dove serve, do una mano. E poi amo scrivere” ha dichiarato nella sua intervista. Lei stessa ha spiegato che i suoi riferimenti sono Licia Colò e Oriana Fallaci e che nella vita punta a fare intrattenimento. “Mi piace intervistare le persone, raccontare i luoghi, presentare eventi” ha spiegato.

Ha parlato anche di Nicola Pietrangeli, il tennista che è stato a lungo compagno della madre. “Nicola per me è un idolo. E dico sempre che mi ha rovinato la vita. Perché conoscere un uomo così charmant, gentlemen, dalla battuta pronta, elegantissimo, insomma una persona completa, mi ha rovinato: quando mi guardo intorno mi sento male…” ha raccontato Liala. La giovane ha spiegato che secondo lei gli uomini hanno difficoltà a confrontarsi con donne con forti personalità. “Una persona mi ha letteralmente detto: ‘A me dà fastidio che tu stia sviluppando così velocemente la tua carriera’. Un altro: ‘Mi sento a disagio a parlare con te perché mi fai sentire piccolo, sei troppo intellettuale” ha aggiunto.