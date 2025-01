Ballerina di hip hop conosciamo chi è Giorgia Conti di Amici 24, allieva del professore Emanuel Lo: età, altezza e Instagram.

Chi è Giorgia Conti

Nome e Cognome: Giorgia Conti

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: Milano

Età: 18 anni

Professione: ballerina

Fidanzato: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @giorgiacontiii_

Giorgia Conti età e biografia

Allieva entrata in corsa nella scuola al posto di Teodora, Giorgia Conti di Amici 24 sappiamo chi è e quanti anni ha? La ballerina è nata a Milano. Non conosciamo la data di nascita completa, ma dovrebbe essere nata nel 2006. e la sua età è di 18 anni.

Non sappiamo altezza e peso della danzatrice e non ci sono altre informazioni sul suo conto.

Vita privata

Purtroppo al momento di Giorgia Conti di Amici 24 non conosciamo granché.

Non sappiamo dirvi dunque se la ballerina è fidanzata.

Nel caso dovessero esserci informazioni riguardo un ipotetico fidanzato non esiteremo a farvelo sapere. Anche dai social di Giorgia di Amici 24 non emerge nulla a riguardo.

Sbirciando dal suo Instagram pare conosca già un ex allievo del talent. Parliamo di Kumo.

Dove guardare Giorgia di Amici 24: Instagram e social

E a proposito di social! Al momento l’unico social che abbiamo trovato in cui potete seguire Giorgia Conti di Amici 24 è Instagram. Sul suo account però non sono tantissimi i post pubblicati.

Sicuramente con l’ingresso nella scuola aumenteranno anche il numero di seguaci e contenuti condivisi.

Carriera

Anche per quel che riguarda la carriera di Giorgia Conti di Amici 24 al momento le informazioni sono molto scarse.

Come reso noto dal suo profilo Instagram e dal suo ingresso nella scuola è una ballerina di hip-hop.

Giorgia Conti ad Amici 24

Durante la puntata di Amici 24 del 12 dicembre Giorgia Conti è entrata a far parte della scuola durante la sfida contro Teodora, voluta da Emanuel Lo.

A giudicare la sfida delle due ballerine è stato Marcello Sacchetta.

I prof di Amici

Per quanto riguarda invece i prof di Amici 24, chi sono? Per quanto riguarda con gli insegnanti di canto: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Nel ballo invece dopo l’addio di Raimondo Todaro è arrivata Deborah Lettieri. A completare il quadretto di ballo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 24

Nella scuola di Amici 24 chi sono gli allievi? Anche quest’anno la classe si divide in canto e ballo. Ecco tutti i nomi:

La classe di canto di Amici 24 che allievi vede? Ecco nel dettaglio chi sono: Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Deddè; Diego Lazzari (ELIMINATO); Ilan Muccino; Jacopo Sol; Luk3; Mollenbeck; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Nella classe di ballo tra i concorrenti ci sono nello specifico: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Gabriele Baio (RITIRATO), Giorgia Conti. Poi ancora: Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez (ELIMINATA).

Il percorso di Giorgia ad Amici 24

Ad Amici il percorso di Giorgia ha preso il via in corso, grazie alla vittoria della sfida con Teodora. È entrato a far parte del team di Emanuel Lo.

(IN AGGIORNAMENTO)