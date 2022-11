NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Novembre 2022

GF Vip 7

L’attacco di Luca Salatino e Antonella Fiordelisi

In queste ultime ore ad attaccare duramente George Ciupilan sono stati Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Chi segue con attenzione la diretta giornaliera del Grande Fratello Vip 7 sa bene che spesso gli autori usano il “freeze” sui Vipponi, che a quel punto sono costretti a bloccarsi interrompendo qualsiasi azione stessero eseguendo. Soltanto quando udiranno “stop freeze”, i concorrenti potranno riprendere l’attività.

Poco fa così in casa è arrivato il segnale di congelamento, tuttavia proprio George, che probabilmente per distrazione non ha sentito l’avviso, ha violato il “freeze”. A quel punto a sbottare contro l’ex volto de Il Collegio è stato proprio Luca, che si è infuriato con lui. Ma non solo. Ad attaccare Ciupilan è stata anche Antonella, che ha affermato: “Mamma mia, è un defic**nte, non è normale questo”. Proprio le parole della schermitrice hanno fatto infuriare il web, e in molti hanno criticato i due Vipponi.

Non è la prima volta tuttavia che Luca Salatino critica George Ciupilan. Solo pochi giorni fa infatti l’ex tronista di Uomini e Donne si è trovato a chiacchierare con Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi e i tre hanno speso dure parole nei confronti dell’ex concorrente de Il Collegio, accusandolo di stare sempre in silenzio e di non esporsi mai. Proprio Salatino, parlando di George, ha così affermato:

“Ragazzi ma è muto non parla mai. Io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto“.

Ma cosa accadrà nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip 7? George verrà a conoscenza delle critiche dei suoi compagni, avendo così modo di affrontarli? Lo scopriremo lunedì sera.