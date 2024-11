Dalla prima puntata de La Talpa abbiamo potuto raccogliere un primo indizio direttamente dal logo, ricordando le edizioni passate, soprattutto la terza.

Il primo indizio sull’identità della Talpa dal logo

Dopo oltre quindici anni dall’ultima edizione de La Talpa, questa sera finalmente ha preso di nuovo il via la nota trasmissione, affidata alla conduzione di Diletta Leotta.

Come sempre, il compito dei concorrenti, come scopo del gioco, e anche degli spettatori, per il loro divertimento, è quello di raccogliere più indizi possibili per formulare un’ipotesi sull’identità della Talpa, pronta a sabotare le imprese del gruppo.

All’inizio della prima puntata è stata mostrata subito una prima prova, dalla quale, però, non sono emersi indizi evidenti su nessun concorrente. Solo Lucilla Agosti ha espresso un proprio pensiero, puntando il dito contro Elisa Di Francisca, in realtà proprio sua compagna nell’impresa iniziale.

A destare qualche sospetto in più, invece, è stato proprio il logo di questa quarta edizione de La Talpa. Quest’anno dietro il titolo del programma, possiamo notare un’impronta digitale con al centro un sole e un piccolo bagliore all’interno.

Memori dell’edizione precedente, in cui la Talpa era Franco Trentalance e nel cui logo erano evidenti tre lance, alcuni sul web hanno avanzato l’ipotesi che quest’anno il ruolo da protagonista possa essere stato affidato a Lucilla Agosti.

Da qui il bagliore di luce e il sole, che appunto fa luce. Ovviamente si tratta di un’ipotesi piuttosto azzardata anche perché decisamente scontata. Però è anche vero che gli indizi si nascondono dapperutto.

Staremo a vedere nel corso della puntata e dei prossimi appuntamenti quali altri indizi verranno scovati e messi in evidenza. Le prove saranno indicative, ma anche dove meno ci aspettiamo potremmo individuare informazioni rilevanti sull’identità della Talpa.