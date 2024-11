Ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, Elisa Di Francisca ha vinto tanto. Conosciamola meglio oltre la carriera, tra età, altezza, vita privata e marito e dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Elisa Di Francisca

Nome e Cognome: Elisa Di Francisca

Data di nascita: 13 dicembre 1982

Luogo di nascita: Jesi

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: ex schermitrice e commentatrice

Marito: Elisa è sposata con Ivan Villa

Figli: Elisa ha due figli

Tatuaggi: Elisa ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @tuttaelisa

Elisa Di Francisca età, altezza e biografia

Quanti anni ha Elisa Di Francisca e dov’è nata? L’ex schermitrice è nata a Jesi il 13 dicembre 1982 e la sua età oggi è di 41 anni. È del segno zodiacale del Sagittario.

Quanto è alta Elisa Di Francisca e qual è il suo peso? Sappiamo he è alta 1 metro e 78 centimetri e pesa 60 kg circa.

Per quanto riguarda ancora la sua biografia, possiamo affermare che nel corso della sua carriera ha vinto molto in ambito sportivo ed è tra le atlete delle Fiamme Oro tra le più apprezzate. Ha disputato, come vedremo, le competizioni sportive più importanti, prima del ritiro nel 2020.

Vita privata

Messa da parte la biografia, concentriamoci invece sulla vita privata. Chi è il marito di Elisa Di Francisca? Ha dei figli?

Quel che possiamo dire è che il 4 settembre 2009 ha sposato Ivan Villa, noto autore e produttore televisivo. Insieme hanno avuto un primo figlio nel 2017. Dopo il ritiro dall’attività agonisti nel 2020, ha annunciato la gravidanza e nel 2021 è diventata mamma per la seconda volta. I loro nomi sono Ettore e Brando.

Tra le altre cose che sappiamo sulla vita privata di Elisa Di Francisca ci sono delle altre confidenze rilasciate nel suo libro autobiografico, in cui ha non solo denunciato di aver subito violenze, ma ha anche ammesso in passato di aver avuto una relazione di circa un anno con una donna.

Dove vive Elisa Di Francisca? L’ex atleta oggi vive a Roma.

Di sé possiamo dire che ha un carattere forte, diretto ed esuberante.

Dove seguire Elisa Di Francisca: Instagram e social

Se siete curiosi o interessati e intendete seguire Elisa Di Francisca, potete farlo su tutti i maggiori social, da Facebook a Instagram per passare a X.

Tra questi il meno utilizzato è proprio X. Più attiva invece sulle altre due piattaforme citate, dove costantemente pubblica aggiornamenti che riguardano il suo lavoro, i progetti sociali a cui è legata o fotogrammi di vita privata.

Carriera

In carriera ha vinto tanto, ma cercheremo di fare un riassunto ta le sue vittorie più importanti, come quando è diventata campionessa dei Giochi Olimpici di Londra 2012, quando ha portato a casa l’oro nell’individuale e nel fioretto a squadre.

Successivamente sempre alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016 ha ottenuto la medaglia d’argento nella prova individuale. È stata anche vincitrice della Coppa del mondo in ben 2 edizioni, nel 2011 e nel 2015.

Per sette volte è stata campionessa mondiale e per tredici campionessa europea tra performance individuali e a squadre. Nel 2013 ha anche ottenuto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2012, sempre nell’individuale.

In seguito si è avvicinata al mondo della TV come ospite, conduttrice, ma anche come giudice, commentatrice e concorrente.

Oggi che lavoro fa Elisa Di Francisca? Con il sogno di diventare commissario tecnico, si dedica all’insegnamento della scherma. Spera di trasmettere ai giovani i valori dello sport che ha appreso durante la sua carriera.

Miss Italia

Nel 2012 Elisa Di Francisca ha avuto modo di ricoprire il ruolo di giudice.

Sanremo

È salita sul palco del Festival di Sanremo di Fabio Fazio insieme alle sue compagne di squadra. Insieme sono state le proclamatrici di quell’edizione del 2023.

Ballando con le Stelle

Sempre nel 2013 Elisa Di Francisca ha partecipato all’edizione numero 9 di Ballando con le Stelle. L’ex schermitrice ha avuto al suo fianco come maestro Raimondo Todaro.

Insieme sono riusciti ad arrivare fino alla fine del percorso e vincere il programma.

Elisa Di Francisca a La Talpa

Nuovo programma televisivo con protagonista Elisa Di Francisca. Per lei nel 2024 è arrivata l’occasione de La Talpa. Da ex sportiva ha deciso di mettersi alla prova in un programma per niente semplice, dove l’obiettivo è quello di mettersi in gioco e cercare di nascondere l’identità di chi tradisce il gruppo.

Chi conduce La Talpa? A condurre è Diletta Leotta.

Il percorso di Elisa a La Talpa

Qual è il percorso di Elisa Di Francisca a La Talpa? Di puntata in puntata vedremo se sarà in grado di difendere il suo posto che sia o meno lei la “traditrice” del gruppo.

