1 “Manuel lascerà”: Lucrezia Selassié rivela il giorno

Jessica Selassié ieri ci è rimasta male dopo le parole della mamma di Sophie Codegoni nei suoi confronti e si è lasciata andare alle lacrime. Ma non solo. La giovane è rimasta male anche dopo la nomination (che ha ricambiato) ricevuta dalla sua amica. A consolarla, durante uno stacco pubblicitario, è stata sua sorella Lucrezia Selassié. La ragazza ha colto la palla al balzo e ha deciso di parlarle a cuore aperto.

Lulù, come potete vedere dal video sotto, è parsa piuttosto preoccupata nel sapere che Jessica venerdì potrebbe uscire dalla Casa se il pubblico non dovesse salvarla. Per tale ragione ha deciso di prenderla da parte e spiegarle cosa dovrebbe fare, dato che in precedenza non l’ha ascoltata. Ecco le parole estratte da Biccy:

“Jessica la smetti di star dietro a loro due? La smetti di fare quelle battute? Ma che sei una comica che devi fare battute? No, e allora smettila. Fai soffrire mamma, fai soffrire Clary!”, ha detto Lucrezia Selassié a bassa voce. “Jessica, lui non è l’uomo della tua vita. Sei stata innamorata nella tua vita? Sì! […] Ora lo dico per te, staccati da Alessandro e non pensare a queste ca**te. Stai con me e Manu e se vedi Ale e Sophie da soli in casa non andare da loro! Se tu durante il giorno stai con me e Manu non mi dai fastidio, anche la notte vieni a dormire con noi!”.

Ed è proprio in questo momento che Lucrezia Selassié ha svelato che Manuel venerdì andrà via e lascerà il reality: “Io devo stare con Manu ora perché venerdì va via ed ora voglio fargli compagnia, non posso rischiare che te ne vai anche tu venerdì, ma sei pazza? Pensa alle mia parole, anche la mamma te le direbbe”.

ma lulù preoccupatissima perché non vuole rimanere sola noi dobbiamo salvare jessica avete capito ?????#gfvip pic.twitter.com/4CDlvnIwaG — giorgia (@debyconunab) January 18, 2022

Ha rivelato Lucrezia Selassié. Dunque a quanto pare Manuel Bortuzzo si è preso ancora qualche giorno, ma venerdì lascerà il GF Vip. Vedremo cosa succederà nella prossima puntata.

Tornando a Lulù e Jessica, come dicevamo, questo scambio di pareri sull’approccio a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, le ha portate a scontrarsi. Andiamo a rivedere quanto successo nei giorni scorsi…