1 Lo sfogo di Lucrezia Selassié

Lucrezia Selassié si è ritrovata in stanza blu a parlare con Federica Calemme, Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni. La modella napoletana ha chiesto alla Princess di fare una sorta di previsione di ciò che accadrà domani venerdì 28 gennaio, durante la puntata del GF Vip.

Tra un pensiero e un altro, Lucrezia Selassié ha ammesso di essere particolarmente stufa del fatto che si continui a parlare del triangolo amoroso che coinvolge Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Con un filo di ironia, ma anche seccata da questa situazione, Lulù si è lasciata scappare:

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più”.

L’idea di Lucrezia Selassié, dunque, sarebbe quella di disertare il momento che coinvolge i tre menzionati. Le altre ragazze presenti in camera hanno concordato quanto detto da Lulù, la quale ha poi proseguito seccata: “Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento. A parte che lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, amo direi che è palese che abbiano fatto questo”, si legge da Biccy. Ecco il video a riguardo…

lulù voce del popolo ✈️ #GFvip #fairylu sapessi quanto ci siamo stufati anche noi di quel teatrino pic.twitter.com/1AojCvQ9Hw — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 26, 2022

Dunque Lucrezia Selassié sembra essere ormai stufa che in puntata si parli continuamente di Alex Belli e della sua situazione con Delia Duran e Soleil Sorge. Ma non è finita…