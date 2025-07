Per un appuntamento infrasettimanale torna su Canale 5 La notte nel cuore: anticipazioni e trama della serie turca per la puntata di oggi 15 luglio.

Anticipazioni La notte nel cuore 15 luglio

Iniziamo subito con le anticipazioni del 15 luglio de La notte nel cuore:

Tahsin è invitato a cena dalla famiglia Sansalan. Durante la serata, Esat rientra furioso e pretende di incontrare Nuh. Lo affronta con rabbia, accusandolo di averlo abbandonato nel nulla e pretendendo di sapere chi sia veramente. Nuh, anziché rispondere, si rivolge a Sumru chiedendole se intende essere lei a svelare la verità. La donna, sconvolta, sviene, batte la testa e viene immediatamente trasportata in ospedale. I due gemelli si recano a farle visita mentre è ricoverata in terapia intensiva.

Nihayet, affranta, si attribuisce la responsabilità dell’accaduto, confessando di sentirsi colpevole per aver cresciuto Nuh e Melek con troppa indulgenza, contribuendo al loro atteggiamento arrogante. Nel frattempo, Hikmet, sempre più sospettosa, decide di partire per Aksu per indagare sul passato dei due ragazzi e scoprire chi siano davvero.

E ancora dalle anticipazioni di La notte nel cuore cosa sappiamo? Una volta tornata da Kayseri, Hikmet viene a sapere che Nuh e Melek sono i figli illegittimi di Sumru e si propone di smascherarla e distruggerla. Intanto i due gemelli continuano a nutrire la speranza che la madre li riconosca pubblicamente, ma Sumru, sebbene provi affetto per loro, si limita ancora a gesti nascosti e non ufficiali.

Cihan, nel frattempo, comunica al padre la sua intenzione di divorziare da Sevilay. Samet, nel tentativo di uscire da una difficile situazione economica, propone a Tahsin di avviare un’attività insieme. Tahsin accetta, forse spinto dal desiderio di rivalsa nei confronti dei Sansalan e da vecchie ferite mai rimarginate.

La trama di La notte nel cuore non finisce qui. Nuh cerca un contatto con Sevilay, ma lei lo respinge, sentendosi vincolata dal suo matrimonio. Esat, colmo di rabbia, ordisce un agguato contro Nuh, che dopo l’aggressione giura vendetta. Per rialzarsi, si rivolge a Tahsin, che in quell’occasione gli confessa di conoscere il suo segreto: sa che lui e Melek sono figli di Sumru.

Cihan assume Melek come sua assistente, sfidando la volontà del padre. Nuh organizza il rapimento di Esat con l’aiuto di tre uomini, portandolo in un capannone per affrontarlo una volta per tutte.

E infine dalle anticipazioni di La notte nel cuore sappiamo ancora dell’altro. Nel frattempo, Hikmet rientra da Aksu e comincia a mettere sotto pressione Sumru, raccontando davanti a Samet la storia di una donna sposata che, anni prima, aveva dato alla luce due gemelli e li aveva abbandonati. Spiega che, una volta scoperto l’inganno, il marito della donna l’aveva cacciata di casa. Poi, guardando Samet negli occhi, gli chiede come reagirebbe se scoprisse che quell’uomo è proprio lui e che Sumru ha tenuto nascosti quei figli per trent’anni.

La notte nel cuore quante puntate ci sono

Al momento non è ancora del tutto definito quante puntate ci sono de La notte nel cuore, poiché molto dipenderà da come la rete deciderà di strutturare la programmazione italiana.

Dov’è stato girato La notte nel cuore e come finisce? Per scoprire come finisce, l’unico modo è continuare a seguire la serie episodio dopo episodio. Quanto all’ambientazione, la produzione ha scelto come location principale la suggestiva regione della Cappadocia, in Turchia.

Le riprese si sono svolte anche in alcune delle sue località più iconiche, tra cui Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la celebre fortezza Ortahisar Kalesi.

Quando va in onda in TV

Visti i recenti cambiamenti di palinsesto, molti si chiedono quando va in onda La notte nel cuore.

La serie turca dopo l’episodio del 15 luglio, torna con la consueta messa in onda domenica 20 luglio.

Successivamente, l’appuntamento dovrebbe stabilizzarsi nella serata domenicale.

Dove vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Se vi state chiedendo dove vedere La notte nel cuore, sappiate che la serie televisiva turca va in onda su Canale 5.

Inoltre, è disponibile anche su Mediaset Infinity, sia tramite il sito ufficiale che attraverso l’app, per adattarsi alle diverse esigenze di visione.

Non solo è possibile seguirla in diretta streaming, ma anche recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.