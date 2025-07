Siamo certi che la curiosità sul destino delle coppie del reality show sia parecchia, quindi scopriamo insieme se Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025. Tutte le news.

Il percorso di Valetina e Antonio a Temptation Island

Prima di capire se Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island, forse è bene fare un passo indietro e parlare del loro percorso nel programma.

A scrivere alla redazione, come affermato nel loro video di presentazione, è stata la fidanzata. Il motivo è molto semplice, in quanto Valentina ha affermato di non fidarsi più del compagno dopo che tempo fa gli ha mentito su un viaggio partendo con l’altra sua partner:

“All’inizio che eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio, perché un suo amico aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci. Ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata.

L’ho scoperto perché la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram dicendomi che avevamo il fidanzato in comune”.

Per maggiori informazioni sul loro percorso rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il falò di confronto

Cos’è successo durante il falò di confronto tra la Valentina e Antonio? Ad oggi ancora non abbiamo alcuna informazione e dobbiamo solo attendere.

Ciò di cui parleranno porterà a una decisione finale e solo in seguito scopriremo se Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025.

Ma adesso continuiamo con la lettura…

Valentina e Antonio stanno ancora insieme oggi?

Valentina e Antonio stanno ancora insieme oggi dopo la fine di Temptation Island? Le informazioni in nostro possesso sono, al momento, nulle.

La fine del reality è prevista verso agosto, di conseguenza ne sapremo di più in quel periodo. Inoltre, i profili delle coppie durante la messa in onda su Canale 5 sono privati e non è possibile curiosare.

Cos’è successo un mese dopo?

Valentina e Antonio un mese dopo

Probabilmente sarete curiosi di capire cos’è successo un mese dopo tra Valetina e Antonio! Stanno ancora insieme dopo Temptation Island oppure hanno preso strade diverse?

La risposta arriva quando la coppia si presenta davanti a Filippo Bisciglia in una puntata speciale che segue il finale dell’edizione.

(IN AGGIORNAMENTO)

Le coppie di Temptation Island

Ovviamente i due non sono gli unici a partecipare a Temptation Island 2025, di conseguenza vi lasciamo l’elenco con tutte le altre coppie nel caso in cui voleste conoscerle meglio:

Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.